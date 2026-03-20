Explotó una bomba en el Parque de los Acueductos de Roma
Una explosión en el histórico Parque de los Acueductos, en el sudeste de Roma, dejó dos muertos que inicialmente fueron identificados como personas en situación de calle, pero los investigadores confirmaron luego que se trata de militantes anarquistas vinculados al grupo Cospito.
El hecho ocurrió en una zona verde con restos arqueológicos que se remontan al primer siglo antes de Cristo. El hallazgo se produjo a la mañana, alrededor de las 9, cuando un guarda del parque advirtió el derrumbe de una edificación y alcanzó a divisar dos cuerpos entre los escombros.
En un primer momento, la hipótesis oficial fue que el derrumbe, provocado por una explosión, había matado a dos personas sin hogar que se refugiaban en ese edificio en ruinas. Sin embargo, con el correr de las horas, los indicios comenzaron a apuntar en otra dirección.
La construcción donde se produjo la explosión data de la segunda mitad del siglo XIX. Había sido levantada como posada junto a una vía de tren inaugurada el 7 de julio de 1856, que con el tiempo cayó en desuso, sobre todo tras la apertura de la línea férrea que une Roma y Nápoles.
Los investigadores reconstruyeron las horas previas al hecho y estiman que el derrumbe se produjo por una explosión ocurrida antes del hallazgo. A partir de distintas pistas, entre ellas los tatuajes en los cuerpos, determinaron que las víctimas no eran homeless, sino anarquistas ligados al entorno de Alfredo Cospito.
En esa línea, la principal hipótesis es que las dos personas fallecidas habrían provocado la explosión mientras ensamblaban una maquinaria casera, presumiblemente un artefacto explosivo.
Unas horas más tarde, con la identificación formal de los cadáveres, la investigación dio un giro y se consolidó la pista anarquista. Las víctimas fueron identificadas como Alessandro Mercogliano, de 53 años, y Sara Ardizzone, de 35, ambos nombres conocidos dentro del grupo Cospito.
Alfredo Cospito, referente anarquista italiano de 59 años, fue condenado a 10 años de prisión por dispararle en la rodilla a un empresario del sector nuclear y luego recibió cadena perpetua por bombardear un cuartel de la Policía. Actualmente se encuentra detenido bajo un régimen de aislamiento de 22 horas diarias.
Según fuentes de la investigación, Mercogliano y Ardizzone se encontraban en una granja preparando una sala de ordeño y planeaban una acción que probablemente se llevaría a cabo en las próximas semanas.
En particular, Mercogliano tenía un brazo mutilado, un dato que refuerza la hipótesis de que manipulaba una bomba al momento de la explosión. No se descarta que la red ferroviaria vuelva a ser blanco de ataques, tras haber sufrido ya varios sabotajes anarquistas en la línea de alta velocidad durante los Juegos Olímpicos de Milán Cortina.
Ahora, los investigadores buscan precisar los movimientos previos de las víctimas. Se intenta establecer si ambos llegaron el jueves mismo a la Casale del Sellaretto, dentro del Parque de los Acueductos, o si llevaban varios días escondidos en el lugar.
En paralelo, se analizan sus últimos contactos y antecedentes. Los medios italianos difundieron una declaración de Ardizzone del 15 de enero de 2025, en la que afirmaba: “Soy anarquista. Como anarquista soy enemiga de este Estado así como de cualquier otro Estado”, según reprodujeron La Repubblica y la RAI.
Tanto Ardizzone como Mercogliano habían enfrentado causas judiciales. Ella fue absuelta en un proceso, mientras que él fue condenado en 2019 en un juicio por terrorismo.
En este contexto, la Fiscalía de Roma abrió una investigación coordinada por el grupo antiterrorista y las autoridades italianas activaron los mecanismos de análisis de riesgo.
Este sábado se reunirá en el Viminale el Comité Estratégico de Análisis Antiterrorista, que probablemente abordará también los riesgos vinculados a los movimientos anarquistas, tal como se describen en el informe anual del principal servicio de inteligencia de Italia.