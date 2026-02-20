Explotó un artefacto explosivo en la Escuela Superior de Gendarmería
Un paquete que contenía un artefacto explosivo estalló hoy al mediodía en la Escuela Superior de Gendarmería, sita en el barrio de Monserrat. Personal de la institución manipulaba el bulto que, según versiones, había llegado hace cuatro meses al lugar. Hay cuatro efectivos heridos.
Todo ocurrió este mediodía en el edificio en Paseo Colón al 500, cerca de la intersección con México, cuando personal de Gendarmería abrió una encomienda que se habría recibido hace cuatro meses y se encontraba en resguardo en el piso 11.
La manipulación causó una explosión e hirió a cuatro efectivos. Dos de ellos fueron trasladados al Hospital Argerich con quemaduras. En tanto, el tercer herido recibió control clínico y el cuarto fue asistido con oxígeno. Todos se encuentran fuera de peligro.
Un gran operativo se realizó en la cuadra de parte de la Policía de la Ciudad, que perimetró la zona. La Brigada Especial Federal de Rescate y la División de Explosivos de la Policía Federal igualmente se presentaron en el lugar. Vecinos de la cuadra fueron comandados a evacuar el área.