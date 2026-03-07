“Experiencia y visión” Made in Uruguay: Luis Caputo anunció la incorporación de Ernesto Talvi al equipo económico
Luis Caputo anunció la incorporación del exsenador y canciller uruguayo Ernesto Talvi al equipo de asesores del Ministerio de Economía. “Es un economista de extensa trayectoria y reputación. Su experiencia y visión serán un gran aporte para seguir consolidando la recuperación de la economía argentina”, indicó el titular del Palacio de Hacienda en sus redes.
El viceministro de Economía, José Luis Daza, también hizo mención de la nueva incorporación y celebró la llegada del economista uruguayo. “Sensacional anuncio del ministro Caputo. Se incorpora al equipo el extraordinario economista Ernesto Talvi”. Para Daza, el excanciller se destaca como “académico, policymaker e investigador en organismos internacionales”.
Y concluye: “Además, ¡maravillosa persona! ¡Bienvenido, Ernesto!”.
Las elogios no vinieron solamente de parte del Ministerio económico, sino que el presidente Javier Milei también se hizo eco de la noticia y posteó en su redes un mensaje en alusión a la incorporación.
“TMAP. VLLC!”, tuiteó el mandatario argentino. TMAP es la sigla de la frase “Todo Marcha Acorde al Plan”. Se utiliza como un guiño interno dentro del entorno libertario para indicar que, aunque haya obstáculos o reveses visibles, el Gobierno sigue adelante con su estrategia.
Nacido en Montevideo, Talvi desempeñó funciones en la administración pública uruguaya. Tuvo su paso por el Senado (donde fue perteneciente al Partido Colorado y lideró el sector Ciudadanos) durante 2019, y un año después ejerció el cargo de Ministro de Relaciones Exteriores.
Se graduó como economista en la Universidad de la República, es Doctor en Economía y MBA en Finanzas de la Universidad de Chicago. A su vez, es director académico del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (CERES).