Exitosa intervención coronaria a Juan Schiaretti en la Fundación Favaloro
El exgobernador de Córdoba Juan Schiaretti fue sometido este viernes a una intervención cardíaca en la Fundación Favaloro, en Buenos Aires, donde se le realizó el reemplazo de la válvula aórtica mediante cateterismo. La operación se desarrolló sin complicaciones y el dirigente permanece en la unidad de cuidados coronarios.
Su equipo de comunicación informó mediante un comunicado: “Schiaretti fue sometido este viernes 28 a una intervención cardíaca para la sustitución de la válvula aórtica mediante cateterismo en la Fundación Favaloro de la ciudad de Buenos Aires. El procedimiento resultó exitoso y se recupera en la unidad de cuidados coronarios de dicho centro de salud”.
La intervención estuvo a cargo de un equipo especializado del centro cardiológico, y el exmandatario continuará internado el tiempo que determinen los profesionales, en el marco del seguimiento clínico sostenido que mantiene desde hace años.
Schiaretti, de 76 años, es considerado paciente de riesgo por su diagnóstico de diabetes, aunque los estudios previos determinaron que se encontraba en condiciones óptimas para afrontar tanto la operación como la recuperación.
El propio exgobernador había anticipado la intervención a través de X: “Este viernes 28 seré sometido a una intervención cardíaca que consiste en la sustitución de la válvula aórtica mediante cateterismo. Por recomendación médica, el procedimiento fue programado y se realizará en la Fundación Favaloro de la ciudad de Buenos Aires”.
En paralelo, Schiaretti tiene previsto jurar como diputado nacional el 3 de diciembre y asumir su banca el día 10, con la intención de impulsar en el Congreso una agenda federal y de diálogo entre las fuerzas políticas. Su participación en la actividad legislativa dependerá de la evolución posoperatoria.
En las elecciones legislativas del 26 de octubre, la coalición Provincias Unidas quedó en segundo lugar en Córdoba, a 14 puntos de La Libertad Avanza, resultado que habilitó el regreso de Schiaretti al Parlamento tras finalizar su mandato provincial en 2023.