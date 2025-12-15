Exito notable del Karaoke Literario impulsado por la Municipalidad de Paraná
La Municipalidad de Paraná llevó a adelante dos propuestas de venta de publicaciones en los espacios culturales Rosa y Dorada y en el Juan L. Ortiz. La iniciativa contó con la participación de 12 librerías, editores independientes y editoriales de la ciudad.
El Karaoke Literario organizado por la Editorial Municipal reunió a librerías locales y al público lector en dos jornadas especiales para comenzar a vivir el espíritu festivo, rodeados de palabras e historias. La propuesta fue pensada para escuchar en voz alta fragmentos de los libros que se pueden regalar para esta Navidad.
“Lo hemos denominado Karaoke Literario porque la idea es leer en voz alta las historias que nos cuentan los libros. Es en el marco de la política que impulsa la gestión de Rosario Romero de promover la lectura y acercar al público lector con los libros”, señaló la coordinadora de la Editorial Municipal, Marcela Pautaso.
La feria estuvo integrada por 12 stands de libreros independientes y editoriales locales, además de la Editorial Municipal con el catálogo de producciones propias. “Estas ferias se desarrollan con el objetivo de que se aproximan las fiestas y cuando uno no sabe qué regalar lo mejor es regalar historias. En este caso, historias a través de los libros que tanto librerías locales y editoriales exponen en esta propuesta”, añadió Pautaso.
Gretel Schroeder, de la editorial y librería La Ventana Ediciones, destacó: “Es lindo encontrarse con los compañeros libreros y editores de la ciudad, intentando siempre proteger la cultura a través de los libros. Lo importante de estas iniciativas es poder transmitir y sostener los libros y las producciones locales”.
Durante la jornada del domingo, en el Juan L. Ortiz, el Coro de la Ciudad le puso su toque artístico a la propuesta literaria.