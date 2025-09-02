Exapoderado del Arzobispado de Paraná restituyó más de 93 millones tras detectarse irregularidades en el CGE
El Consejo General de Educación (CGE) de Entre Ríos detectó irregularidades en rendiciones de fondos administrados por el entonces apoderado del Arzobispado de Paraná, Víctor Adrián Godoy, quien fue separado de su cargo y acordó reintegrar el dinero “mal rendido”.
La investigación comenzó cuando el CGE advirtió comprobantes presuntamente apócrifos en rendiciones que se encontraban pendientes desde años anteriores, incluso desde 2006. Esta situación derivó en una denuncia penal presentada en agosto de 2024, que ahora está en manos de la Justicia entrerriana.
El secretario general del CGE, Conrado Lamboglia, al asumir la gestión en diciembre de 2023 se revisaron las rendiciones de escuelas privadas de toda la provincia y allí se detectaron las irregularidades. “Parte de ese dinero habría sido desviado a la cuenta personal de esta persona”, señaló en referencia al exapoderado.
En el marco del proceso judicial, la jueza de Garantías de Paraná, Paola Firpo, dispuso el levantamiento del secreto bancario y fiscal de Godoy, imputado por el presunto delito de Defraudación a la Administración Pública, con el objetivo de determinar el destino de más de 93 millones de pesos que habrían sido transferidos desde el CGE hacia cuentas personales.
Lamboglia confirmó que el dinero fue restituido a las escuelas afectadas y que el Arzobispado decidió separar a Godoy de sus cargos de apoderado legal. Además, se logró un acuerdo para reintegrar el dinero mal rendido.
El CGE aclaró que la investigación judicial seguirá su curso y que el organismo se mantiene a disposición de la Justicia para colaborar con el proceso. Por el momento, no se detectaron otros casos similares en escuelas privadas bajo supervisión del organismo.
Fuente: El Once