Ex preso francés reveló el aislamiento extremo de Nahuel Gallo en Venezuela: “Está solo en una celda y sometido a falsos juicios de madrugada”
Camilo Castro, ciudadano francés que estuvo detenido en Venezuela y fue liberado en noviembre, brindó un crudo testimonio sobre la situación de Nahuel Gallo, el gendarme argentino detenido en Caracas desde diciembre de 2024. Aseguró que permanece completamente aislado, solo en una celda, y que es sometido a falsos procesos judiciales durante la madrugada.
Según relató, “como extranjeros solo quedan Nahuel, un francés y los colombianos”, y advirtió que la presión del régimen aumentó desde el 3 de enero, fecha en la que el gobierno de Estados Unidos capturó al presidente Nicolás Maduro.
En diálogo con DNews, Castro señaló que el impacto psicológico sobre Gallo es profundo: “Aún con toda la fuerza que él tiene, ha tenido momentos muy difíciles. Imaginate estar encerrado en una celda de dos metros por tres”, describió desde Francia. Ambos compartieron encierro durante más de cuatro meses en la cárcel El Rodeo 1, en Caracas.
El ex detenido denunció además que Gallo fue víctima de “falsos procesos judiciales”, los cuales se realizarían entre la una y las tres de la madrugada, con “falsos jueces disfrazados” que recorren los pasillos del penal acompañados por personas con gorra negra.
Castro fue arrestado el 26 de junio de 2025, cuando intentaba realizar un trámite migratorio en un paso fronterizo entre Colombia y Venezuela. Recuperó su libertad el 16 de noviembre, tras gestiones diplomáticas del gobierno francés. Desde entonces, afirmó haberse dedicado a investigar la situación de los presos políticos del régimen chavista.
Sobre la actualidad del gendarme argentino, sostuvo: “Ahora Agustín Gallo está solo en la celda, ya no tiene a su compañero”, y aseguró que los videos difundidos por Venezuela en 2024 fueron un montaje. Como ejemplo, indicó que “nunca pudo caminar libremente en un patio”.
También denunció que Gallo fue obligado a filmar videos y fotos, y que es el único detenido extranjero que no tuvo contacto con su familia ni con su pareja, ni recibió visitas consulares. “Ha sido totalmente aislado, ha sido totalmente secuestrado”, remarcó.
En ese marco, Castro consideró que la incomunicación es una de las peores formas de tortura dentro del sistema penitenciario venezolano y aseguró que “había una obsesión con Nahuel”. Además, reafirmó que desde el 3 de enero la tensión en la cárcel es mayor, con restricciones para hablar y un clima constante de intimidación.
La detención de Nahuel Gallo
Nahuel Gallo permanece detenido desde el 8 de diciembre de 2024, cuando ingresó a Venezuela desde Colombia por el Puente Internacional Francisco de Paula Santander. El cabo primero de la Gendarmería Nacional viajaba para visitar a su esposa, de nacionalidad venezolana, y a su hijo, hoy de tres años.
De acuerdo al informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tras realizar los trámites migratorios habituales fue apartado para una “entrevista” por funcionarios venezolanos y desde entonces quedó privado de su libertad.
Sin brindar pruebas públicas, el gobierno de Nicolás Maduro lo acusó de participar en “acciones conspirativas” y de estar vinculado a un supuesto plan para asesinar a la entonces vicepresidenta Delcy Rodríguez. El 27 de diciembre de 2024, el Ministerio Público venezolano informó que fue procesado por “acciones desestabilizadoras y terroristas” con apoyo de grupos internacionales.
Desde su detención, se desconoce su paradero exacto. En enero de 2025, el régimen difundió imágenes en las que se lo ve vestido de celeste en un patio junto a otros detenidos, registros que, según el testimonio del ex preso francés, habrían sido filmados en un escenario montado.