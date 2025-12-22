Ex presidentes de SanCor procesados por apropiación indebida de fondos laborales
La Justicia procesó a dos ex presidentes de SanCor C.U.L., José Pablo Gastaldi y Alberto Eduardo Sánchez, acusados de la apropiación indebida de más de 1.600 millones de pesos pertenecientes a los trabajadores de la empresa y destinados al Sistema Único de la Seguridad Social, una cifra que, actualizada, representa un monto sensiblemente mayor.
La resolución judicial fue valorada por la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra), cuyos afiliados resultaron directamente perjudicados. En una declaración firmada por su secretario general, Héctor “Etín” Ponce, el gremio anticipó que ampliará la denuncia penal, al advertir que “dicha maniobra, agravada, persiste en la actualidad mediante la modalidad delictiva empresaria de fijar como remunerativo en los recibos de haberes solo el equivalente a un salario mínimo, incluso con varios meses de atraso en el pago”.
Ponce sostuvo que el delito de evasión fiscal persistente impacta de manera directa en la situación actual de la cooperativa. En ese sentido, enumeró el uso de fondos de terceros, la afectación de aportes laborales, el ocultamiento del estado económico real, la tergiversación de los recibos de sueldo y otras maniobras delictivas comprobadas por la fiscalía, que colocan a SanCor ante un posible concurso fraudulento y habilitan la extensión de responsabilidades a sus autoridades.
SanCor: “La decisión de la Justicia es alentadora”, afirmó ATILRA
El dirigente sindical consideró que, en un contexto global “habitualmente inclinado a perdonar delitos cometidos por personas de determinado estatus social”, la resolución judicial resulta alentadora, aunque aclaró que “la inmensa mayoría de los empresarios de la actividad son probos, honestos y actúan de buena fe”.
Asimismo, recordó que desde hace años el gremio advertía sobre el rumbo que podía tomar la cooperativa si no se adoptaban las decisiones necesarias. “No somos ignaros en la materia”, remarcó Ponce, al señalar que Atilra mantiene vínculos con empresas lácteas nacionales e internacionales, pero que “operaciones mediante, se fue destruyendo el trabajo que queríamos construir en beneficio del Colectivo SanCor”.
El comunicado también destaca que durante años se tendieron puentes con inversores del sector lácteo para aportar capital y hacerse cargo de los destinos de la empresa, pero que esas iniciativas fueron sistemáticamente boicoteadas. Según el gremio, ello implicó ultrajar la confianza de los productores y condenar a los trabajadores y sus familias a situaciones económicas críticas, con falta de pago de salarios e incertidumbre laboral.
“No se trata de ser de un color político u otro. Se trata de ser buena o mala gente”, enfatizó el secretario general de Atilra.
Finalmente, desde el sindicato señalaron que esta etapa judicial puede darse por concluida, pero advirtieron que no se quedarán de brazos cruzados y que seguirán impulsando alternativas que permitan sostener la fuente de trabajo y los puestos laborales, incluso ante la eventual liquidación de la empresa.