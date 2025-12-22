Ex empleados del Hotel Ayuí demandaron a Balace SRL y al Gobierno de Entre Ríos: “Nos prometieron que nos iban a ayudar”
Tras meses de incertidumbre y abandono, los trabajadores del Hotel Ayuí, ubicado en el perilago de Salto Grande, quedaron definitivamente sin empleo a mediados de 2024, luego de sostener la actividad sin conducción empresarial y sin recursos siquiera para afrontar el traslado diario. La decisión de darse por despedidos fue tomada como último recurso, con la expectativa de acceder al fondo de desempleo, algo que finalmente tampoco pudieron concretar.
Actualmente, los ex empleados litigan en la Justicia para que se determine quién debe responder por las indemnizaciones adeudadas. Mientras tanto, la responsabilidad sigue sin definirse: Nación, provincia o empresa concesionaria, por ahora, ninguno se hace cargo.
“En respuesta a los telegramas que mandamos, la Cancillería nos dice por carta documento que el único responsable del hotel es la provincia, que nosotros tenemos que reclamar los derechos a la provincia. Bueno, eso estamos haciendo”, explicó Alfredo Bogado, en diálogo con el programa Despertá con Nosotros, por Oíd Mortales Radio.
Bogado trabajó 27 años en el Hotel Ayuí y hoy, junto a otros ex empleados, inició acciones judiciales contra la empresa Balace SRL y contra el Estado provincial, reclamando el reconocimiento de sus derechos laborales.
“Estuve el mayor tiempo de mi vida ahí, desde 1999 aproximadamente, cuando tomó la concesión Balace SRL. Empecé como mozo en el restaurante y con el tiempo pasé a tareas de mantenimiento”, recordó.
Según relató, el despido de hecho se produjo en 2024, cuando la empresa dejó de presentarse en el establecimiento: “Nos dejaron sin vehículo y sin transporte y ya no apareció más nadie de la empresa. Desde julio del año pasado desaparecieron completamente”.
El trabajador aseguró que se sienten abandonados, no solo por la empresa concesionaria, sino también por el actual gobierno de Entre Ríos. “Tengo entendido por los abogados que el hotel es de Salto Grande, que lo entregó en concesión a Balace SRL. A esta empresa se le vence el contrato alrededor de 2014 y luego la CTM le otorga el hotel a la provincia en comodato por 30 años. O sea, la provincia siempre estuvo a cargo del hotel y debía cuidarlo y mantenerlo”, afirmó.
Bogado también recordó los distintos cambios en la conducción del complejo: “Después de Balace apareció el señor Luis Mazurier, y luego hubo muchos cambios de gente. Un año venía uno, al otro año otro. Hubo mucho movimiento una vez que Mazurier lo agarró”.
Promesas incumplidas
En mayo de 2025, el gobierno provincial anunció la “recuperación” del Hotel Ayuí. Desde la CODESAL señalaron entonces: “Asumimos con firmeza la responsabilidad de recuperar el Hotel Ayuí, ubicado en el perilago de Salto Grande, que fue objeto de usurpación y explotación ilegal durante varios años”.
En ese contexto, el ministro Manuel Troncoso aseguró que los trabajadores “son parte de este proceso y de este proyecto”, y sostuvo que el vínculo laboral “no estaba extinguido”. Sin embargo, según Bogado, esas palabras no se tradujeron en hechos.
“En ese acto estuvieron Mauricio Colello y Manuel Troncoso. Nos prometieron que nos iban a ayudar, pero nos dejaron en la calle. Con más de veinte años de trabajo, nos mintieron y no nos llamaron nunca más”, denunció.
Los ex empleados confirmaron que no cobraron ninguna indemnización y que tampoco pudieron acceder al fondo de desempleo. Además, realizaron denuncias ante la Fiscalía y la AFIP por presuntas irregularidades en los aportes previsionales. “Nos descontaban y la plata de los aportes nunca aparecía”, sostuvo Bogado, señalando al entonces encargado Alberto Jesús Villanueva.
En total, eran 15 trabajadores afectados. Once de ellos continúan el reclamo de manera conjunta, mientras que otros optaron por distintas representaciones legales.
“Durante tres meses seguimos yendo a trabajar por nuestros propios medios. Llevábamos la comida, hacíamos lo que podíamos. Pero llegó un momento en que no teníamos ni para el colectivo hasta Villa Zorraquín. No pudimos más”, relató.
Sobre el diálogo con el gobierno provincial, fue contundente: “Nos pidieron los teléfonos, nos dijeron que íbamos a estar en contacto. Nunca nos llamaron. Después algunos compañeros recibieron llamados de oficinas vinculadas a la CTM, pero no fue para ofrecernos trabajo. Solo querían saber qué estábamos haciendo. El diálogo se perdió por completo”.
Los trabajadores confirmaron que estaban registrados formalmente y que en los recibos de sueldo figuraba Balace SRL como empleadora. “Cuando supuestamente cambió de dueño, nunca nos informaron nada. Nos enteramos después, y jamás nos explicaron qué pasó realmente”, concluyó Bogado.
