Evacuaron parte de Casa Rosada por un principio de incendio en el sector de Santiago Caputo
Un principio de incendio obligó este viernes a evacuar el ala de Casa Rosada donde trabaja el asesor presidencial Santiago Caputo. El foco se originó tras un cortocircuito en la cocina del salón Martín Fierro, lo que generó una densa presencia de humo. Bomberos de la Policía Federal y efectivos de Casa Militar intervinieron rápidamente para contener la situación.
Según informó Ámbito, en el edificio se encontraban en ese momento la secretaria Legal y Técnica, Karina Milei; el propio Caputo y el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, quienes participaban de una reunión de la mesa política.
Frente al humo, se dispuso el corte preventivo de luz en el primer piso y la evacuación de la cocina, el comedor y las oficinas de Caputo. El área presidencial de la Casa de Gobierno no resultó afectada, y el presidente Javier Milei no se encontraba en el lugar.
Las pericias preliminares indican que el cortocircuito podría haberse producido por el mal estado del sistema de cableado de uno de los tableros.
El hecho volvió a poner en evidencia las deficiencias de mantenimiento del histórico edificio de la Casa Rosada, inaugurado en 1898, que atraviesa los efectos de la política de ajuste y recorte de gastos impulsada por la administración libertaria.