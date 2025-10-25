Eva Bargiela y Gianluca Simeone fueron padres: nació Faustino, su primer hijo
La modelo Eva Bargiela y el exfutbolista Gianluca Simeone celebran la llegada de su primer hijo, Faustino, cuyo nacimiento anunciaron con una tierna publicación conjunta en Instagram.
“25.10.25. El día que conocimos al amor de nuestras vidas. Bienvenido Faustino”, escribieron en el posteo que acompañaron con una emotiva foto familiar. Poco después, revelaron que el bebé pesó 4,085 kilos, describiéndolo como “puro amor”.
En una de las imágenes compartidas, se ve a Eva recostada en la camilla, sosteniendo a su hijo recién nacido en brazos, mientras Gianluca, con indumentaria quirúrgica, la acompaña durante el parto. En otra, muestran los pequeños pies de Faustino, coronados por un gorrito beige, y finalmente una imagen de Eva amamantando por primera vez, bajo la atenta mirada de su pareja.
El anuncio del embarazo había llegado el 4 de mayo, cuando Gianluca, tras marcar un gol desde mitad de cancha con el Rayo Majadahonda, lo celebró señalando su panza, confirmando la noticia junto a Eva. Días después, la pareja compartió en redes la primera ecografía, dando inicio a una etapa llena de alegría.
En septiembre, los flamantes padres celebraron un baby shower en tonos beige, rodeados de familiares y amigos. Poco antes del nacimiento, cumplieron una promesa en la Basílica de Nuestra Señora de Luján, donde, un año atrás, habían pedido poder formar una familia. “Esperándote, bebito amado y bendecido”, escribió Eva junto a una foto de la visita, publicada el 17 de octubre.
La noticia del nacimiento de Faustino despertó una ola de mensajes en redes. Ailén Bechara, Josefina “La China” Ansa, Pepe Ochoa, Micaela Tinelli, Floppy Tesouro, Stefi Roitman, Sofía Macaggi, Julieta Puente y Majo Martino, entre otras figuras, expresaron su cariño.
Entre los saludos más conmovedores estuvo el de Carolina Baldini, madre de Gianluca y flamante abuela, quien escribió:
“Hoy mi corazón se agrandó un poquito más. Ser mamá fue un regalo… ser abuela, una bendición. Sos tan lindo, Fausti”.