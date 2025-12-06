Euforia porteña: Los F-16 sobrevolaron Buenos Aires
El sonido es estruendoso. Los motores de seis de los 24 F16 que la Argentina le compró a Dinamarca se escucharon en un vuelo rasante sobre Buenos Aires desde las 8 de este sábado. Las aeronaves, que despegaron de Córdoba, llegaron al área metropolitana porteña en pocos minutos.
Se los vio aparecer desde la costanera, sobre la Nueve de Julio, para luego sobrevolar la Casa Rosada donde mucha gente se congregó para verlos.
✈️ Llegaron los F-16 a la Argentina y realizaron un vuelo rasante por la Ciudad de Buenos Aires.
A partir de las 9 serán presentados oficialmente en Rio Cuarto, Córdoba. pic.twitter.com/WrhedDsOKb
— Agenda Movil (@Agendamovil) December 6, 2025
Las aeronaves de combate –cuatro biplazas y dos monoplazas- forman parte del lote de 24 aviones adquiridos a Dinamarca, equipados con un sistema de armas provisto por los Estados Unidos. El costo total de las adquisiciones asciende a US$650 millones.
Vuelo rasante de los F-16 sobre Buenos Aires. Un espectáculo increíble
Ahora rumbo a Río Cuarto, Córdoba pic.twitter.com/xSk8uJLofr
— Iñaki (@inareche) December 6, 2025
Los F16 vuelan a velocidad mach 2, es decir a más de 2400 kilómetros por hora. Pero para poder ser vistos por la gente, vuelan a menor velocidad con una formación especial.
El vuelo iba a realizarse el domingo por la mañana pero el evento se reconfiguró por cuestiones climáticas.
La cantidad de gente en 9 de julio viendo los F-16 una locura. Cambio de época pic.twitter.com/sfE13UYKq2
— Venus (@xfranvenus) December 6, 2025
Su paso por el Obelisco desató la euforia de las personas que fueron hasta el centro porteño en familia para ver el desfile de los aviones. Los F-16 también pasaron por Retiro. Otros, fotografiaron los aviones desde la Costanera.
Los F-16 hicieron siete minutos de sobrevuelo a 700 kilómetros por hora. Después del espectáculo, los aviones de combate se dirigieron de vuelta hacia Córdoba.
Para el sobrevuelo en la ciudad de Buenos Aires, los organizadores trazaron una ruta de vuelo específica para garantizar la visibilidad de las unidades. La escuadrilla ingresó al espacio aéreo porteño desde el sector noroeste.
El itinerario contemplaba un paso sobre el Río de la Plata y una incursión directa por encima de la Casa Rosada y la Avenida de Mayo hasta alcanzar la plaza Miserere.