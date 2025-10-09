Euforia en el Gobierno por el rescate financiero del Tesoro de Estados Unidos
Luego que el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, confirmó el acuerdo con Estados Unidos por el swap de 20 mil millones de dólares, el presidente argentino, Javier Milei felicitó a su ministro de Economía, Luis Caputo y agradeció al Gobierno estadounidense por el fuerte respaldo, destacando la visión y liderazgo firme de Donald Trump.
“Juntos, como aliados más cercanos, construiremos un hemisferio de libertad económica y prosperidad. Trabajaremos arduamente cada día para brindar oportunidades a nuestra gente”, añadió el presidente.
Thank you @secscottbessent for your strong support for Argentina, and thank you President Donald Trump @realDonaldTrump for your vision and powerful leadership. Together, as the closest of allies, we will make a hemisphere of economic freedom and prosperity. We will work hard… https://t.co/IsYB1PDVFW
— Javier Milei (@JMilei) October 9, 2025
Por su parte, el titular de la cartera económica nacional le expresó a Bessent su “enorme agradecimiento por su apoyo inquebrantable a nuestro país”.
Dear @secscottbessent,
Please allow me to convey my deepest gratitude for your unwavering support to Argentina.
Your steadfast commitment has been remarkable, and I am profoundly appreciative of the tireless efforts and dedication demonstrated by your exceptional team at the…
— totocaputo (@LuisCaputoAR) October 9, 2025
“Esta semana de arduo trabajo ha establecido una base sólida para los objetivos mutuos que nos hemos fijado. Espero con entusiasmo nuestra reunión la próxima semana, en la que continuaremos trabajando con el mismo espíritu de determinación y colaboración para lograr nuestros objetivos comunes”, profundizó.
En este viaje, el ministro de Economía fue recibido por Bessent y también por la jefa del FMI, Kristalina Georgieva, que había sido optimista al afirmar que “este acuerdo del Fondo puede ser el último con Argentina”.