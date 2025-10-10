Estudiantes universitarios de Paraná participarán en el Ideatón “Paraná 360”
La Municipalidad de Paraná convoca a estudiantes universitarios a participar en el Ideatón “Paraná 360”, un evento de co-creación diseñado para encontrar soluciones a desafíos sociales de la ciudad. La actividad se llevará a cabo el martes 22 de octubre, de 9 a 12 horas, en Sala Mayo. La inscripción es gratuita.
El Ideatón es una instancia de participación colaborativa en la que equipos de estudiantes de diferentes carreras trabajarán en el desarrollo de propuestas y soluciones concretas. Las ideas presentadas serán evaluadas por un jurado.
Objetivos del encuentro
El evento busca vincular al gobierno local con las universidades y los estudiantes para difundir la marca Paraná y sus ejes principales: Ciudad Universitaria, Sostenible, Productiva, Turística e Inteligente/Innovadora.
Los interesados ya pueden inscribirse a través del formulario de inscripción.