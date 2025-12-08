Estudiantes le ganó a Gimnasia 1 a 0 y jugará la final del Torneo Clausura ante Racing
Estudiantes es finalista. Con el gol de Tiago Palacios le ganó 1 a 0 a Gimnasia en el clásico de La Plata y jugará el partido decisivo del Torneo Clausura 2025 ante Racing el próximo sábado, en Santiago del Estero. Los de Eduardo Domínguez vuelven a protagonizar otro match por una Copa, al igual que el año pasado cuando vencieron a Vélez por penales.
No fue un gran partido, pero se resolvió por detalles. Comenzó disputado y muy cortado por las infracciones que se cometían en ambos lados. El primer tiempo terminó con cinco amarillas y sólo dos chances claras de gol en las que se lucieron ambos arqueros.
En la segunda etapa pasó lo mismo. El desarrollo fue luchado, con más pierna fuerte que desequilibrio en las áreas. Quizá fue Gimnasia el que controlaba más el desarrollo del encuentro y el que tuvo más la pelota e intentaba cruzar a cambio rival, pero quien abrió el marcador fue Estudiantes.
Arzamendia, el lateral zurdo Pincha, jugó largo por el sector izquierdo; Giampaoli, primer central del Lobo, fue confiado a la pelota y pasó de largo. El defensor le erró a la pelota en su intento por barrer y el colombiano Cetré aprovechó el callejón, desbordó por ese sector y envió un gran centro al segundo palo. Tiago Palacios llegó atacando el espacio y la empujó para el 1 a 0.
Buen centro y mejor definición goleadora del pic.twitter.com/fvayczWdkI
— Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) December 8, 2025
A partir de allí, el Lobo agarró la pelota, pero sin criterio. Buscó la igualdad con el corazón y con las modificaciones establecidas por Zanirattoi, aunque chocó con la solvente defensa del rival y con Muslera que brindó la seguridad que puede dar un arquero con su jerarquía.
En la última jugada fue hasta Insfrán a buscar el empate, a cabecear un córner, pero el local no lo logró y Tello marcó el final del partido.
Un camino rumbo a la final ️ pic.twitter.com/e4uTUdBO5G
— Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) December 8, 2025
Ganó Estudiantes 1 a 0 y es finalista. El León estiró el historial 69 a 51 y un dato arrollador marca que el Tripero sólo ganó un clásico de los últimos 27.