Estudiantes impulsan ideas innovadoras para el futuro de la ciudad en el primer Ideatón “Paraná 360”
Estudiantes universitarios y secundarios participaron del primer Ideatón “Paraná 360”, un encuentro desarrollado en Sala Mayo que tuvo como propósito fortalecer la vinculación entre el gobierno local, las universidades y los estudiantes, mediante la difusión de Marca Paraná y sus ejes rectores: Ciudad Universitaria, Sostenible, Productiva y Turística e Inteligente/Innovadora.
El Ideatón “Paraná 360” fue una instancia de participación colaborativa y orientada a la acción, en la que jóvenes de distintas carreras universitarias y escuelas secundarias formaron equipos para diseñar propuestas innovadoras y realizables que nutrirán el plan de trabajo de Marca Paraná para 2026 y 2027. Las ideas fueron evaluadas por un jurado del Consejo Asesor de Marca Paraná, integrado por referentes de diversas áreas.
“Esta iniciativa es la primera de muchas, donde el objetivo es que los estudiantes generen ideas o proyectos con base en los ejes propuestos. A partir de toda la información que brinda la Municipalidad y Marca Paraná, han desarrollado propuestas que buscamos que sean realizables e innovadoras”, destacó Anabel Waigandt, coordinadora del programa Marca Paraná.
Los temas abordados fueron: “Paraná hacia una ciudad sostenible”, “Paraná hacia una ciudad productiva y turística”, “Paraná hacia una ciudad inteligente” y “Paraná hacia una ciudad universitaria”.
Por su parte, la directora de Juventudes, Camila Fariza, resaltó: “Lo importante es que nosotros como empleados públicos y como Estado escuchemos la voz de los jóvenes, qué es lo que proponen para la ciudad y en qué aspectos buscan que innovemos para poder trabajar de manera conjunta”.
Desde el equipo que recibió una mención especial por la propuesta Planear Futuro, Juanita Gómez, estudiante de la Facultad de Ciencias de la Gestión de UADER, expresó: “Nos gusta trabajar en problemáticas reales del territorio. Desde cada una de nuestras carreras sentimos que podemos aportar un granito de arena a la comunidad”.
Iniciativas premiadas
Primer lugar: “Paraná 360” (eje Ciudad Inteligente), que plantea la creación de una aplicación digital para fortalecer la identidad y promoción de la ciudad.
Integrantes: Leila Morán, Ludmila Fernández, Mara Baraldo, Sergio Ramírez, Fiorella Emeri, Micaela Marty, Sabrina Ruarte y Valeria Lozada.
Segundo lugar: “Paraná Conecta” (eje Ciudad Universitaria), que propone un portal web municipal destinado a vincular empresas locales con estudiantes universitarios, fomentando pasantías pagas y formación profesional temprana.
Mención especial: “Planear Futuro” (eje Ciudad Sostenible), orientada a mejorar la gestión ambiental y la resiliencia urbana frente a lluvias intensas, mediante la creación de jardines de agua y sistemas de drenaje ecológico —como zanjas verdes o caminos de lluvia— para mitigar inundaciones y favorecer la absorción natural del agua.
Las iniciativas destacadas surgieron de ocho mesas de trabajo conformadas por estudiantes de diferentes instituciones educativas.
El jurado estuvo integrado por Ana Padró (Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Entre Ríos), Rubén Zabinsky (Facultad de Trabajo Social), Dante Gariboglio (Subsecretaría de Ambiente), Luisina Pocay (Distrito del Conocimiento), Karen De Bernardi (Gobierno Abierto y Planificación de Políticas Públicas) y Silvana Pagano (Subsecretaría de Turismo).
Las propuestas premiadas recibieron reconocimientos aportados por organizaciones y comercios de la ciudad.
El evento contó con la presencia del jefe de Gabinete, Santiago Halle; la decana de la Facultad de Trabajo Social, Sandra Arito; el secretario de Extensión y Bienestar de la Facultad de Ciencias Económicas (UNER), Pablo Galarza; el presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Entre Ríos, Daniel Salomón; y la secretaria de Comunicación y Cultura de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales (UADER), Mariana Broggi.
El Ideatón Universitario “Paraná 360” es una iniciativa impulsada por la Municipalidad de Paraná, a través de la Dirección General de Juventudes y el Programa Marca Paraná, con el objetivo de generar un espacio participativo, creativo e interdisciplinario que permita a las juventudes aportar su visión al desarrollo de la ciudad. Enmarcado en el programa “Paraná Ciudad Universitaria”, busca fortalecer el vínculo entre la comunidad universitaria y la gestión pública local, potenciando el rol de los jóvenes como actores activos y generadores de ideas transformadoras.