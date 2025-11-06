Estudiantes entrerrianos fueron reconocidos en la Feria Nacional de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología en Salta
Cuatro equipos educativos de Entre Ríos participaron con éxito en la Feria Nacional de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología, desarrollada en el Centro de Convenciones de Cafayate, provincia de Salta, donde sus trabajos se destacaron entre 147 proyectos de 22 jurisdicciones del país.
El evento reunió producciones de todos los niveles y modalidades educativas, correspondientes a las fases tres y cuatro, con eje en Ciencias y Escuelas de Régimen Especial (STEAM). Durante las jornadas, estudiantes, docentes, familias y público general visitaron los espacios de exposición para conocer proyectos distinguidos por su calidad, innovación y valor pedagógico.
Los representantes entrerrianos alcanzaron esta instancia tras superar las etapas escolares y regionales, que involucraron más de mil proyectos en toda la provincia. Entre los seleccionados se encuentran:
- “Una mirada que transforma”, de la Escuela Privada Nº133 Nazareth, de Gualeguaychú.
- “Puentes culturales”, de la Escuela Primaria Nº1 Vicente López y Planes, de Federal.
- “¿Cuánta agua hay en tu camiseta?”, del Instituto Privado D-254 El Redentor, de San Salvador.
- “Lolium perenne como fibra textil”, del Instituto Privado D-243 Profesora José María R. Gelos, de Gualeguaychú.
Cada propuesta aborda problemáticas ambientales, culturales y sociales desde una mirada científica y comprometida, reflejando la creatividad, sensibilidad y compromiso de los estudiantes entrerrianos.
El proyecto “Una mirada que transforma”, presentado por la docente asesora Karen Aguilar, recibió una Mención Especial por parte de la Secretaría de Educación de la Nación, en reconocimiento a su calidad pedagógica y aporte educativo.
Asimismo, Entre Ríos participó en dos instancias complementarias:
- En el Desafío Educativo, la Escuela Primaria Nº76 Soldado Javier Gómez, de Gualeguay, presentó una propuesta sobre energía y uso responsable de los recursos.
- En el Proyecto Temático de Nivel Inicial, la Escuela Primaria Nº9 Brigadier General Justo José de Urquiza, de Aldea Brasilera (Diamante), presentó “El carpincho y el lugar donde vive”, trabajo que promueve el conocimiento y la valoración de la biodiversidad entrerriana y fue reconocido por la Secretaría de Educación de la Nación.
La delegación entrerriana fue acompañada por el equipo de la Coordinación de Ciencia, Tecnología e Innovación Pedagógica del Consejo General de Educación (CGE), encabezado por la referente provincial de Evaluación Rocío Zapata, junto a las profesoras Melisa Núñez (Nogoyá), Elizabeth Lehner (María Grande) e Ivana Péndola (San José), quienes integraron la Comisión Nacional de Evaluación.
Desde el CGE destacaron que la participación provincial en la feria representa un espacio de aprendizaje, intercambio y crecimiento para toda la comunidad educativa. La Feria Nacional es organizada por la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano de la Nación, junto al Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de Salta, a través de la Subsecretaría de Educación y el Programa de Popularización de la Ciencia y la Tecnología (Propacyt), con el objetivo de fomentar la curiosidad científica y el aprendizaje significativo entre estudiantes y docentes de todo el país.