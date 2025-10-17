Estudiantes de Viale conocieron el funcionamiento de Enersa y sus desafíos hacia el futuro
La empresa Energía de Entre Ríos S.A. (Enersa) recibió la visita de alumnos del Instituto Comercial Virgen Milagrosa de Viale, quienes participaron de una charla informativa sobre la estructura organizacional de la compañía y los nuevos desafíos que enfrenta en materia de energía y sostenibilidad.
Durante la jornada, los estudiantes de segundo año de la orientación Perito Mercantil conocieron de cerca el funcionamiento interno de Enersa, los sectores que la integran y el rol que cumple cada área dentro del proceso de distribución eléctrica en la provincia.
Además de la exposición, los jóvenes realizaron una visita guiada por los almacenes de la empresa, donde aprendieron sobre la gestión administrativa, el control de inventarios y el manejo de materiales, temas estrechamente relacionados con su formación académica.
El encuentro también abordó ejes clave como la innovación tecnológica, la sostenibilidad y la eficiencia energética, pilares centrales de la estrategia de Enersa para garantizar un servicio moderno y responsable.
La jornada concluyó con un espacio de diálogo e intercambio, en el que los alumnos expresaron su interés por el sector energético y las oportunidades profesionales que ofrece.
Desde la empresa, agradecieron al Instituto Comercial Virgen Milagrosa y a sus docentes por promover actividades que vinculan la educación con el ámbito laboral, fortaleciendo el conocimiento sobre el valor de la energía entrerriana.