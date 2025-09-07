Estudiantes de talleres realizan prácticas formativas con arreglos en escuelas de Concordia
Alumnos de los talleres de Instalador Sanitarista Domiciliario y Albañilería en Construcción Tradicional llevan adelante prácticas formativas que incluyen restauraciones, mantenimiento y mejoras en escuelas de Concordia.
“La educación debe abrir puertas y generar oportunidades reales. Estas prácticas son una muestra concreta de cómo la formación puede vincularse con la comunidad y brindar a los estudiantes jóvenes y adultos la posibilidad de aplicar sus saberes”, destacó la presidenta del Consejo General de Educación (CGE), Alicia Fregonese.
En esta primera experiencia, participaron estudiantes de los Centros Comunitarios Nº 8 Marta Ávalos y Nº 20 Néstor Rivero, junto a sus instructores laborales, en la Escuela Nº 17. Allí, los alumnos del perfil de Instalador Sanitarista realizaron el alineado y mantenimiento de la bomba de agua, mientras que los de Albañilería trabajaron en el nivelado del piso para mejorar el funcionamiento del sistema.
El director departamental de Escuelas de Concordia, José Luis Ferrari, resaltó: “Esta propuesta no solo enriquece la formación de los estudiantes, sino que también brinda un valioso apoyo a las instituciones educativas”.
Por su parte, la coordinadora de Educación de Jóvenes y Adultos, Candelaria Cracco, explicó que las prácticas “se enmarcan dentro de un proyecto presentado por los instructores, que incluye actividades socio-comunitarias y prácticas profesionalizantes, con el objetivo de proporcionar experiencias aplicables en contextos reales”.
Los instructores calificaron la experiencia como muy enriquecedora, destacando el compromiso de los alumnos. Además, confirmaron que ya existe un cronograma de continuidad en otras instituciones del departamento, lo que refuerza el perfil socio-comunitario de la modalidad de Educación de Jóvenes y Adultos en Entre Ríos.