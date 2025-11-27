Estudiantes de María Grande y Conscripto Bernardi destacados en el concurso de dibujo y literatura del Comité Olímpico Argentino
Estudiantes de María Grande y Conscripto Bernardi fueron reconocidos por sus obras inspiradas en los valores del deporte, en la 43ª edición del Concurso Nacional de Dibujo y Literatura del Comité Olímpico Argentino (COA). El certamen fue organizado por la Comisión de Cultura y Legado Olímpico, que promueve los valores de Amistad, Respeto y Excelencia a través del arte y la palabra.
La convocatoria este año llevó como lema “Tu personaje, tu valor: crea el espíritu del deporte”, y convocó a los estudiantes de todo el país a imaginar y dar vida a un personaje que represente los valores fundamentales del olimpismo, como el respeto, la amistad, el esfuerzo, la excelencia, el juego limpio, la honestidad, la perseverancia, la inclusión y la pasión.
Desde el COA expresaron su agradecimiento a docentes, alumnos y directivos de las instituciones educativas de todo el país por su compromiso y entusiasmo en esta iniciativa cultural y educativa.
Entre los premiados, se destacan los siguientes representantes entrerrianos:
Giuliano Goroz Miraglio, de 11 años, obtuvo el primer premio en la categoría 2 (9 a 12 años) de dibujo, con su obra “Fuerzón”, representando a la Escuela de Educación Técnica Nº 34 Mosconi, de María Grande.
En la categoría 3 (13 a 16 años) de dibujo, Delfina Aruga, de 12 años, recibió el segundo puesto por su trabajo titulado “Cóndorbol”, también de la EET Nº 34 Mosconi.
En literatura, Irina Natividad Godoy, de 16 años, de la Escuela Secundaria Nº 3 Américo del Prado, de Conscripto Bernardi, logró el segundo premio en la categoría 2 (14 a 16 años) con su obra “Saltando juntas hacia el éxito”.
Además, Karen Daniela López, de 17 años, de la misma institución, recibió una mención especial por su texto “Corazón de atleta”.
Los ganadores participaron de la ceremonia de entrega de premios, que se desarrolló en la sede del Comité Olímpico Argentino, donde recibieron una medalla y un diploma. Estuvieron acompañados por los docentes Nelly Rodríguez y Matías Correas.