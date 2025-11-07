Estudiantes de la UTN Paraná realizaron una visita técnica al parque solar de Enersa en Sauce Montrull
Alumnos de cuarto año de Ingeniería Electromecánica de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Facultad Regional Paraná visitaron el parque solar que Enersa opera en el autódromo Ciudad de Paraná, en Sauce Montrull.
La actividad se llevó a cabo en el marco de la materia Energías Renovables, a cargo del profesor César Aguirre, y tuvo como objetivo conocer de manera práctica el funcionamiento del sistema fotovoltaico y su integración a la red eléctrica provincial.
Durante la jornada, los estudiantes pudieron observar cómo el parque inyecta energía limpia al sistema y contribuye a mantener una tensión estable, favoreciendo una distribución eficiente y sustentable.
La visita fue organizada en conjunto con la Gerencia de Energías Renovables de Enersa, cuyos profesionales brindaron una explicación técnica detallada sobre la operación del parque, el proceso de conversión de energía solar y los mecanismos de monitoreo y mantenimiento.
La experiencia resultó altamente enriquecedora, ya que permitió a los futuros ingenieros vincular sus conocimientos teóricos con la práctica profesional, en un contexto directamente relacionado con el desarrollo de energías limpias y la transición energética en la provincia.