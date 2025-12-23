Estudiantes de la UNL buscan revalorizar 20 millones de envases agroquímicos con un sistema modular de captación de agua
Un emprendimiento desarrollado por estudiantes de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) propone revalorizar los cerca de 20 millones de envases plásticos de agroquímicos que se descartan cada año en Argentina, transformándolos en contenedores modulares para la captación y almacenamiento de agua de lluvia, bajo un enfoque de economía circular.
El proyecto, denominado Bidagua, está integrado por Adrián Caruso, Juan Bautista Rinaldi y Ariel Vilche, y fue distinguido al ganar el concurso Proyectá BIO y la Convocatoria ILAN-UNL, impulsadas por la casa de estudios santafesina para promover la innovación estudiantil y emprendedora.
La iniciativa parte de reutilizar envases plásticos provenientes del agro —considerados residuos peligrosos— como materia prima para un sistema constructivo modular, adaptable a edificios y espacios públicos, pensado para facilitar el aprovechamiento del agua de lluvia.
“Podemos imaginar a Bidagua como un rompecabezas sustentable: se toman piezas que antes eran residuos, luego de recicladas se ensamblan de forma modular para crear una solución que recolecta un recurso vital, como el agua, funcionando con la lógica de un set de LEGO”, explicó Adrián Caruso, autor de la idea proyecto.
El estudiante de Arquitectura detalló que el sistema busca superar las limitaciones de los tanques tradicionales. “Hoy la opción para almacenar agua de lluvia es un tanque premoldeado que ocupa espacio y no se puede ubicar en balcones o terrazas. Nosotros proyectamos una estructura modular, que se arma como un tetris, encastrando piezas según el espacio disponible”, señaló. Según explicó, los módulos pueden instalarse en bajo mesadas, balcones o terrazas, y ampliarse progresivamente según la necesidad del usuario.
Caruso precisó que el proyecto se apoya en una problemática ambiental de gran escala: “Al año se descartan aproximadamente 200 mil toneladas de plástico en la agroindustria argentina, sin contar silo bolsas, mangueras de riego u otros insumos. Nuestra idea es conectar esa cadena: reutilizar envases, reciclarlos, comprar ese material reciclado y, mediante procesos de protomoldeo, convertirlo en recipientes aptos para almacenar agua, respetando principios de inocuidad”.
Los envases descartados son reciclados por empresas de Santa Fe y Paraná, con circuitos logísticos ya establecidos. A partir de ese material, Bidagua desarrolla los módulos. “Buscamos un doble impacto ambiental: resolver el problema de los residuos del agro y, al mismo tiempo, generar soluciones alternativas para el almacenamiento de agua”, destacó.
Actualmente, el equipo se encuentra en la etapa de prototipado, trabajando en el diseño de matrices y pruebas físicas para evaluar resistencia, durabilidad y comportamiento frente a la exposición solar.
Proyectá BIO y el impulso a la innovación
Desde la organización del concurso, Julieta Lottersberger, integrante de Proyectá BIO, explicó que la convocatoria tiene como objetivo “traccionar ideas proyecto que surgen de estudiantes y de la comunidad en general”, vinculadas a ejes como sustentabilidad, energías renovables, agro sustentable, medicina y arquitectura sustentable, todas enmarcadas en la economía circular.
“La idea es tomar proyectos incipientes y darles madurez, para que puedan convertirse en productos o servicios concretos para la sociedad”, indicó. La convocatoria se inicia en marzo, incluye instancias de formación y talleres, y culmina con el Pitch Day, donde un jurado selecciona al proyecto ganador.
Reconocimientos y proyección internacional
Por haber ganado Proyectá BIO, el equipo de Bidagua recibió un incentivo económico de 500.000 pesos, además de mentoreo personalizado, acompañamiento en su hoja de ruta y acceso al laboratorio B·Lab, ubicado en el Parque Tecnológico Litoral Centro.
Además, el proyecto también fue distinguido en la Convocatoria ILAN 2025, lo que permitirá a sus integrantes viajar a Israel el próximo año para capacitarse, como parte del premio. Así lo destacó Camila Gómez, integrante del programa UNL BIO, quien valoró la articulación entre ambas convocatorias para potenciar el crecimiento del emprendimiento.
Otros proyectos destacados
En esta edición de Proyectá BIO también fueron reconocidos otros emprendimientos innovadores. Fungo, integrado por María Delfina Bocco Gianello y Evelyn Noemí Araujo Sola, se enfoca en la fortificación de hongos comestibles con vitamina B12, ofreciendo una alternativa nutricional de origen no animal.
Por su parte, Masas Madres a Medida, desarrollado por María Luján Capra, Carina Viviana Bergamini, Guillermo Andrés George, Constanza Macagno Ludueña y Mora Millán Trevignani, propone cultivos microbianos definidos para panificación artesanal, orientados a estandarizar procesos y mejorar la calidad de productos fermentados a mayor escala.