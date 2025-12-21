Estudiantes de La Plata dueño de todo: El ‘Pincha” conquistó el Trofeo de Campeones 2025
Estudiantes se impuso por 2-1 sobre Platense en el Estadio Único de San Nicolás y se consagró campeón del Trofeo de Campeones 2025. El ‘Calamar’ que había ganado el Torneo Apertura, logró ponerse ventaja en el arranque del complemento por el tanto de Franco Zapiola, pero -sobre el final- apareció el doblete de Lucas Alario para el ‘Pincha’, que una semana atrás ganó el Torneo Clausura y volvió a coronarse como el rey del fútbol argentino.
Si a la mañana parecía que la final iba a ser pasada por agua, cuando llegó la hora del partido el día se había vuelto excepcional. De la misma forma, dentro de la cancha, cuando se creía que Platense iba a ser el campeón, el que terminó festejando fue Estudiantes. Y cómo…!!! Porque después de los aplausos y justo antes de la entrega de medallas, el público entonó el “Chiqui Tapia, botón…”, que habla justamente del clima que se vive en el ecosistema del fútbol argentino.
Esta vez, el presidente de la AFA eligió no estar en la premiación, cuando una semana antes en Santiago del Estero le había dado el trofeo al Pincha.
LA COPA BIEN ARRIBA pic.twitter.com/B1XuYPfxHl
— Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) December 21, 2025
Ese es el final de la película. Antes, hubo un partido que tardó muchísimo en otorgar emociones. Tal vez por el desgaste de Estudiantes, que consiguió meterse en los octavos del Clausura y no paró hasta ganarlo. Acaso por el interrogante que suponía el equipo de Walter Zunino, debutante como DT al frente del Calamar, que no jugaba desde la derrota 3 a 0 ante Gimnasia, un mes atrás, por la última fecha de la etapa regular del torneo.
El primer tiempo tuvo algunas situaciones, pero no se caracterizó por la dinámica. Hubo más faltas que tiros al arco, más amarillas que situaciones concretas. Mucho roce, demasiados choques de cabezas y una irritante manera de amonestar por parte del árbitro Leandro Rey Hilfer, que varió durante todo el partido su criterio, no sólo para considerar las infracciones, sino también para sacar la tarjeta del bolsillo.
Estudiantes intentó de arranque y tuvo la primera con un desborde de Edwin Cetré que encontró la buena respuesta de Federico Losas, que la desvió para darle el primer tiro de esquina al ‘Pincha’. Sobre el final de la primera parte, tuvo otra de peso, tal vez la más clara: fue con un tiro libre, también desde el ataque izquierdo, que volvió a encontrar la solidez del arquero de Platense.
El ‘Marrón’ no se quedó atrás. Tuvo las suyas, pero independientemente del poco trabajo que le dieron a Fernando Muslera, el tándem entre Ronaldo Martínez e Ignacio Schor cambiando de perfiles y marcas constantemente, le permitió al equipo de Saavedra inquietar a una defensa sólida como la de Estudiantes.
Aunque lo primero que sucedió tras el reinicio fue una infracción del amonestado Juan Ignacio Saborido contra Cristian Medina que todo Estudiantes reclamó tarjeta roja por segunda amarilla, el complemento confirmó rápidamente que tendría otra impronta.
¡Franco Zapiola pone en ventaja a @caplatense en el #TrofeoDeCampeones Betano 2025 ! pic.twitter.com/HILMXjvuFy
— Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) December 20, 2025
Franco Zapiola, ex jugador de Estudiantes, todavía dueño de su pase, tomó la pelota dentro del área luego de un despeje que quedó corto y sacó un remate que se le metió por abajo a Muslera y encendió el partido. Desde ahí, la dinámica fue otra. En la siguiente, Guido Mainero pudo ampliar la ventaja pero su remate a tres dedos, con el revés del pie, se fue apenas desviado.
⚽ ¡El gol de Alario para empatarlo!pic.twitter.com/3A8l4cGK8S#TorneoBetano Trofeo de Campeones 2025
Seguilo en vivo por TNT Sports Premium y ESPN Premium Suscribite al Pack Fútbol https://t.co/WPIVLaOzHw
— Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) December 20, 2025
Igual que ante Racing, Estudiantes consiguió empatar. Esta vez lo hizo con un margen mayor de tiempo y otra vez cambió el partido. Porque el gol de cabeza de Lucas Alario –solo, con el arquero vencido y practicamente sin saltar- puso en partido al Pincha a 10 minutos del final. Ese lapso y los cinco adicionales fueron todos del Pincha.
El cuento de la buena Pipa . ¡El gol del título! pic.twitter.com/Y0g5gsQTbY
— Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) December 21, 2025
El equipo empujó a un rival que defendía con cinco y consiguió el desequilibrio final otra vez por Alario, que había hecho apenas un gol en sus 28 partidos de 2025 con el León. El ‘Pipa’ entró desde el banco para convertirse en el héroe del campeón del espaldazo.
La estamos llevando pic.twitter.com/bhXTL4FaFX
— Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) December 21, 2025
Domínguez escolta a Zubeldía
Con esta consagración, Eduardo Domínguez llegó a su quinto título en Estudiantes, y se puso a uno de una leyenda como Osvaldo Zubeldía: en 2023 ganó la Copa Argentina y el año pasado se llevó primero la Copa Profesional y más tarde el Trofeo de Campeones. Tras el Clausura celebrado hace siete días, ahora repite en San Nicolás.
Pero atención porque el combo de festejos para Estudiantes puede agrandarse. El jeroglífico de torneos que propone la Liga Profesional cada año, y que gracias a la AFA a partir de 2026 tendrá ocho competiciones, estipula que el vencedor del Trofeo de Campeones disponga del beneficio de jugar dos copas más.
Por un lado, jugará un mano a mano con fecha y sede a confirmar para decidir al campeón de la Supercopa Argentina: allí enfrentará a Independiente Rivadavia de Mendoza, campeón de la Copa Argentina 2025.
Por el otro, peleará por la Supercopa Internacional (que de “internacional” no tiene nada porque este año se jugó en Avellaneda) ante el mejor equipo de la Tabla Anual, Rosario Central.
El balcón es para los campeones pic.twitter.com/nprUHke66v
— Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) December 21, 2025
El top ten de campeones del fútbol argentino*
Boca, 74
River, 72
Independiente, 45
Racing, 41
San Lorenzo y Alumni, 22
Vélez y Estudiantes, 19
Huracán y Rosario Central, 13
*Incluye ligas y copas locales más copas internacionales, siempre en Primera División.
Todos los ganadores de Copas Nacionales
Boca y River, 17
Racing 15
Independiente, 9
Alumni y Huracán, 8
Rosario Central, 7
Estudiantes, 5
San Isidro, 4
Lanús *, Newell’s, Vélez y Rosario Athletic (Atlético del Rosario), 3
Arsenal, Belgrano, Porteño y San Lorenzo 2
Atlanta, Atlético Tucumán **, Banfield, Central Córdoba de Santiago del Estero, Colón, Estudiantes, Gimnasia LP, Independiente Rivadavia, Nueva Chicago, Patronato, Quilmes, San Martín de Tucumán, Balcarce, Barracas, Tigre, Tiro Federal, Talleres de Córdoba, 1.
* Torneo provincial recientemente avalado por AFA como Copa Nacional sin una lógica histórica.
** Torneo regional recientemente avalado por AFA como Copa Nacional sin una lógica histórica.
Todos los ganadores de Primera División (ligas)
River, 37
Boca, 35
Racing, 18
Independiente, 16
San Lorenzo, 15
Vélez, 11
Alumni, 10
Estudiantes, 7
Newell’s, 6
Huracán, 5
Lomas Athletic, 5
Rosario Central, 5
Argentinos Juniors, 3
Belgrano Athletic, 3
Lanús, 2
Ferro, 2
Quilmes, 2
Estudiantil Porteño, 2
Porteño, 2
Arsenal, 1
Banfield, 1
Gimnasia La Plata, 1
Chacarita, 1
Sportivo Barracas, 1
Sportivo Dock Sud, 1
Lomas Academy, 1
Saint Andrew’s, 1
Old Caledonians, 1
Platense, 1
Top ten de títulos locales (Ligas y copas nacionales)
River, 54
Boca, 52
Racing, 33
Independiente, 25
San Lorenzo, 17
Vélez, 14
Huracán y Estudiantes, 13
Rosario Central, 12
Newell’s, 9.