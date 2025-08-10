Estudiantes de la Escuela Técnica Magnasco inician nuevas prácticas profesionalizantes en empresas de la región
En el marco de las actividades formativas previstas por el diseño curricular de la educación técnica, alumnos de la Escuela de Educación Técnica N° 1 “Dr. Osvaldo Magnasco” de Rosario del Tala comenzaron una nueva etapa de prácticas profesionalizantes en reconocidas empresas de la región.
Los estudiantes se incorporaron a las firmas Cremigal, Soychú y Entre Ríos Recicla, sumándose a compañeros que ya realizan sus prácticas en Gross Remolques de General Ramírez.
Estas experiencias se llevan adelante a través de convenios entre la institución educativa y las empresas, que permiten a los jóvenes aplicar en un entorno laboral real los conocimientos adquiridos en su formación técnica.
El rector de la escuela, Gustavo Casal, agradeció a las firmas involucradas por su compromiso y apertura, y destacó que “estas instancias tienen un valor enorme para la formación integral de nuestros estudiantes”.
Casal adelantó que próximamente iniciarán sus prácticas los alumnos de la especialidad en gastronomía, en restaurantes y escuelas primarias locales, y los de la especialidad de maestro mayor de obra, en empresas de la zona.
Las prácticas profesionalizantes son un pilar de la educación técnica secundaria, ya que acercan a los estudiantes al mundo del trabajo, integrando la teoría aprendida en el aula con su aplicación en contextos productivos concretos.
De esta manera, se fortalece la articulación entre el sistema educativo y el sector socio-productivo, favoreciendo una mejor preparación de los futuros técnicos para su inserción laboral y profesional.