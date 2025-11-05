Estudiantes de escuelas agrotécnicas participarán del taller “Introducción a la Impresión 3D” en el Congreso Regional de Educación Agropecuaria
En el marco del Congreso Regional de Educación Agropecuaria – Región Centro II, que se desarrollará este jueves y viernes en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná y en MiradorTEC, se llevará a cabo el Taller de Robótica Aplicada al Entorno Agropecuario, con la propuesta “Introducción a la Impresión 3D”, destinada a estudiantes de escuelas agrotécnicas.
La capacitación está organizada por la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, y será dictada por Gero Moreira, de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) – Paraná.
El Congreso es impulsado por el Consejo General de Educación (CGE) junto al Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET), y convoca a estudiantes de escuelas técnicas de Entre Ríos, Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Una introducción práctica a la tecnología 3D
El taller está pensado para introducir a los estudiantes, sin conocimientos previos, en el mundo de la impresión 3D, abordando su funcionamiento y sus posibles aplicaciones en el sector agropecuario.
Durante el desarrollo del encuentro, se explicará de forma sencilla qué es la impresión 3D y cómo se ha convertido en una herramienta útil para el ámbito agronómico, permitiendo la fabricación de herramientas personalizadas, piezas de repuesto y prototipos de sistemas de riego.
La capacitación incluirá instancias teóricas y prácticas:
- Fundamentos teóricos: Introducción a la tecnología FDM (Fused Deposition Modeling), funcionamiento de una impresora 3D, uso de filamento PLA (material ecológico) y normas de seguridad.
- Diseño y preparación: Presentación de plataformas gratuitas como Thingiverse, Makerlab y Cult3D, y demostración con el software de “slicing” Cura, donde cada grupo podrá preparar su diseño para impresión.
- Impresión en vivo: Demostración con cuatro impresoras 3D funcionando simultáneamente, mostrando el ciclo completo de impresión de objetos simples y piezas complejas.
- Análisis y reflexión: Evaluación de los resultados, detección de problemas comunes (como fallas de adherencia o exceso de material) y propuestas de solución.
El cierre del taller incluirá un espacio de intercambio y debate, donde los participantes podrán compartir ideas sobre posibles aplicaciones de la impresión 3D en la agronomía y conocer recursos para continuar aprendiendo en comunidades online.