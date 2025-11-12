Estos son los rubros que subieron por encima de la inflación en octubre 2025
La inflación de octubre se ubicó en 2,3%, acelerándose respecto del 2,1% registrado en septiembre, y acumuló en lo que va del año una variación del 24,8%, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
De acuerdo con el informe oficial, cinco rubros aumentaron por encima del promedio general, con el transporte a la cabeza, que registró un alza del 3,5%, seguido por vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (+2,8%), bienes y servicios varios (+2,4%), prendas de vestir y calzado (+2,4%), y bebidas alcohólicas y tabaco (+2,4%).
La división con mayor incidencia en el resultado mensual fue alimentos y bebidas no alcohólicas, excepto en la región Patagonia, donde el mayor impacto se registró en vivienda y servicios públicos. En la comparación interanual, la inflación general trepó al 31,3%, mientras que el acumulado de 2025 alcanzó el 24,8%.
En cuanto a las categorías del índice, los precios estacionales (+2,8%) lideraron las subas, seguidos por los regulados (+2,6%) y el IPC núcleo (+2,2%). “Se destacó el aumento en la fruta. Para noviembre, esperamos que esta categoría vuelva a superar el 2%, impulsada por las subas en la carne y el arrastre de precios en verdulería”, explicó Leila García Keiman, economista de Econviews, en diálogo con Ámbito.
Desde LCG, por su parte, señalaron que “después del piso alcanzado en mayo (+1,5%), la inflación general se aceleró todos los meses. La inflación núcleo encontró este piso en julio y luego volvió a niveles en torno al 2%, lo que evidencia que la inercia inflacionaria sigue siendo un factor importante, incluso con una actividad económica estancada”.
Proyecciones hacia fin de año
De cara al cierre de 2025, las expectativas del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) anticipan que la inflación se mantendrá entre 1,9% y 2% mensual, con un cierre anual estimado en 29,6% interanual.
Desde la consultora ACM indicaron que “esperamos que la inflación se acelere hacia fin de año y se mantenga en niveles cercanos al 2,2% mensual”, y agregaron: “La dinámica de los alimentos, especialmente la carne, junto con la recomposición de tarifas de servicios, seguirá presionando al alza el nivel general de precios”.