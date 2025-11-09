Estelar actuación y “golón” de Lautaro Martínez en victoria del Inter
El delantero argentino Lautaro Martínez volvió a destacarse en la victoria del Inter por 2-0 ante Lazio, en el estadio Giuseppe Meazza por la fecha 11 de la Serie A italiana. Con este resultado, el conjunto dirigido por Cristian Chivu trepó a la punta del campeonato, que comparte con la Roma, ambos con 24 puntos.
El Toro mantuvo su gran racha goleadora: tras convertir entre semana al Kairat Almaty por la Champions League, volvió a anotar apenas a los 3 minutos de juego, aprovechando un error defensivo de Lazio. El bahiense capturó la pelota y sacó un potente remate de derecha que, tras rozar el travesaño, se clavó en el ángulo del arco defendido por Ivan Provedel. “Era inatajable”, destacaron los relatores de ESPN.
A los 61 minutos, el Inter amplió la ventaja con un tanto de Ange-Yoan Bonny, que definió tras un centro de Federico Dimarco, luego de una buena jugada iniciada por el propio Lautaro. Diez minutos después, el goleador de la Selección Argentina fue reemplazado por Marcus Thuram en medio de una ovación.
Con esta nueva conquista, Lautaro Martínez llegó a su cuarto gol en la Serie A y acumula 161 tantos en 349 partidos con la camiseta del Inter, además de 52 asistencias y 7 títulos obtenidos con el club. En la Selección Argentina, suma 35 goles en 74 encuentros, siendo una de las figuras más destacadas del ciclo campeón del mundo.
El Inter, que alcanzó su octavo triunfo en el torneo local, deberá defender el liderazgo en la próxima jornada frente al Milan, uno de sus escoltas junto con Napoli, en una nueva edición del Derby della Madonnina. El clásico se disputará el domingo 23 de noviembre, tras el parate por la fecha FIFA.
En el plano internacional, el equipo de Milán atraviesa un gran presente en la UEFA Champions League, donde lidera su grupo con 12 puntos producto de cuatro victorias consecutivas. Su próximo desafío será el miércoles 26 de noviembre, cuando visite al Atlético de Madrid de Diego Simeone.
En otros resultados de la fecha, Parma igualó 2-2 con Milan, Juventus empató 0-0 con Torino, Bologna dio la sorpresa y venció 2-0 a Napoli, mientras que la Roma superó 2-0 a Udinese, alcanzando la cima junto al Inter.