“Este tipo de actitudes nada tienen que ver con el deporte”: Aerolíneas Argentinas cuestionó la conducta del plantel de Peñarol durante su vuelo a Buenos Aires
Peñarol de Montevideo viajó este lunes desde Montevideo a Buenos Aires, para enfrentar a Racing en Avellaneda, por el pase a los cuartos de final de la Copa Libertadores, y lo hizo en un avión de la empresa Aerolíneas Argentinas. Es viral un video en el que se puede ver a los futbolistas y el resto de la delegación cantando, algunos golpeando las butacas y uno de ellos se paró en un asiento mientras que un compañero tomaba el respaldo de otro y lo movía. La compañía repudió el hecho.
Esto generó que la aerolínea publicara un mensaje de repudio frente al comportamiento del plantel de Peñarol en su viaje. “Nuestra obsesión es la seguridad de nuestros pasajeros. Nuestra pasión está puesta en darles el mejor servicio. Lamentamos este tipo de actitudes que nada tienen que ver con el deporte”, citó el texto de la publicación, en la que también se sumó a la cuenta del conjunto charrúa. Hasta el momento, el club ganador de cinco Copas no emitió respuesta frente a la acusación de AA.
Más allá de lo deportivo, hay que recordar que la semana pasada, el público de Racing denunció maltrato por parte de la organización del partido que se disputó en el estadio Campeón del Siglo, ya que padecieron un operativo de seguridad en donde tuvieron que permanecer casi diez horas en el recinto, hasta entrada la madrugada, antes de salir de la tribuna en la que permanecieron desde las 16.30.
Nuestra obsesión es la seguridad de nuestros pasajeros. Nuestra pasión está puesta en darles el mejor servicio.
Lamentamos este tipo de actitudes que nada tienen que ver con el deporte.@OficialCAP pic.twitter.com/6enGX3CG9Z
— Aerolíneas Argentinas (@Aerolineas_AR) August 19, 2025
De cara a la revancha de esta noche en Avellaneda, APreViDe (Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte) dio detalles a través de un comunicado del procedimiento para el ingreso de los simpatizantes uruguayos al estadio Presidente Perón. “La apertura de puertas para el público local será como es habitualmente, 3 horas antes del encuentro, mientras que la parcialidad de Peñarol podrá ingresar a partir de las 17, a medida que vayan llegando”, indicó.
Además, destacaron que la Policía de la Ciudad será la encargada de reunir a los hinchas de Peñarol en Costanera Sur desde las 15. Desde ahí, los aficionados serán trasladados en grupos hacia la cancha de Racing, donde los encargados del operativo de seguridad de la Provincia de Buenos Aires tomarán el control y habilitarán el acceso a las 17. Otro de los aspectos del operativo que se conoció es que la parcialidad del equipo que quede afuera de la Libertadores será el primero en salir del estadio y los restantes deberán esperar.
APreViDe también especificó que el operativo “contará con la participación de alrededor de 850 efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, 160 de seguridad privada, 280 empleados de Utedyc, 7 ambulancias, 20 socorristas, 2 carpas sanitarias, autobomba, y comisaría móvil”.