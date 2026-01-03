Este sábado comienza la Fiesta Nacional Carnaval del País y Gualeguaychú vuelve a brillar
Faltan apenas horas para el inicio de la edición 2025 de la Fiesta Nacional Carnaval del País, el mayor espectáculo a cielo abierto de la Argentina, que dará comienzo este sábado 3 de enero en el Corsódromo de Gualeguaychú, ya preparado para recibir a miles de espectadores.
En esta primera noche, serán cuatro las comparsas que saldrán a escena en busca del título: Papelitos, dirigida por Juane Villagra; Ara Yeví, a cargo de Guillermo Carabajal; Marí Marí, bajo la dirección de Gregorio Farina; y O’ Bahía, conducida por Adrián Butteri. El orden de desfile será el mencionado y marcará el inicio de una temporada que tendrá once noches de competencia.
La jornada inaugural comenzará a las 21 horas con el acto formal y el tradicional corte de cinta, mientras que a partir de las 22 se pondrá en marcha el desfile por los 500 metros de la pasarela, considerada la más emblemática del país.
Desde la organización recordaron que los residentes del departamento Gualeguaychú cuentan con un 50% de descuento en la entrada general durante las noches de enero y febrero. El beneficio es válido únicamente para la compra presencial en boleterías, presentando DNI que acredite domicilio en el departamento.
Esta primera noche contará además con una amplia cobertura televisiva, con transmisión de la TV Pública y la presencia de El Once de Paraná, que ya se encuentra en la ciudad realizando notas y producciones especiales sobre el Carnaval.
Protocolo ante contingencias climáticas
El Carnaval del País dispone de un Protocolo de Contingencias Climáticas, disponible para su consulta y descarga en el sitio oficial del espectáculo. El mismo establece criterios claros para garantizar seguridad, previsibilidad y calidad artística, priorizando el cuidado de integrantes, trabajadores, público y el patrimonio de los clubes participantes.
Entre los puntos principales, se establece que el horario límite para decidir la realización o suspensión del espectáculo por amenaza de lluvia es las 21 horas. Una vez iniciado el desfile, no se suspenderá por lluvia y, en todos los casos en que el espectáculo comience, será puntuable. Asimismo, el importe de las entradas no será reembolsable.
En caso de suspensión antes del inicio por lluvia o amenaza climática, el evento será reprogramado para el domingo siguiente, con excepciones específicas durante el fin de semana largo de Carnaval. Si el espectador no pudiera asistir a la fecha reprogramada, podrá reutilizar su entrada en cualquier otra noche, sin costo adicional y sujeto a disponibilidad.
Con todo listo, Gualeguaychú vuelve a encender sus luces para vivir una nueva edición del Carnaval del País, una fiesta que combina competencia, cultura y espectáculo y que cada verano convoca a visitantes de todo el país y la región.