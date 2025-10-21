Este miércoles se acreditan los fondos de las tarjetas sociales
Redacción | 21/10/2025 | Entre Ríos | No hay comentarios
La Secretaría de Gestión Social del Ministerio de Desarrollo Humano del Gobierno de Entre Ríos informó que los saldos de las tarjetas sociales se acreditarán este miércoles 22 de octubre a partir de las 8 de la mañana.
La Dirección de Políticas Alimentarias dio a conocer que se habilitarán los fondos del mes correspondientes a la tarjeta provincial de Riesgo Social, con sus complementos de Riesgo Nutricional, Celiaquía y Adultos Mayores.