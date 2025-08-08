Este martes 12, se abrirán los sobres de ofertas para intervenir la escuela Saraví
El Gobierno de Entre Ríos, a través del Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, realizará este martes 12 de agosto a las 11 la apertura de sobres para ejecutar obras de reparación en la escuela Nº 176 Guillermo Saraví de Las Garzas, departamento Paraná.
La intervención, que se llevará adelante bajo la modalidad de cotejo de precios, contempla una inversión provincial de 34.688.086 pesos y un plazo de ejecución de 45 días corridos. Además de la escuela primaria, también beneficiará a la escuela secundaria Nº 72 Bicentenario, que funciona en el mismo edificio y que, en conjunto, albergan una matrícula de 95 estudiantes.
Si bien el edificio se encuentra en buen estado general, un relevamiento técnico de la Zonal de Arquitectura Paraná Campaña detectó deficiencias que afectan el normal funcionamiento de las actividades escolares. Al respecto, la cocina actual no resulta funcional ni adecuada, el sanitario no se encuentra operativo, y se presentan grietas, humedad en muros y desprendimientos de cielorrasos en la galería.
En cuanto a la planificación de obras para fortalecer la infraestructura escolar en el territorio provincial, Darío Schneider destacó que “este es el tercer cotejo que abrimos en agosto y ya tenemos nueve obras de las licitadas desde el mes de abril, en ejecución. Respondemos a demandas concretas y a situaciones críticas que presentan las escuelas y cada obra que iniciamos tiene un valor inmenso, porque representa el compromiso que tenemos con los vecinos. Intervenir en la Escuela Saraví es garantizar que los gurises de Las Garzas tengan el mismo derecho a aprender en condiciones adecuadas que cualquier estudiante”.
Respecto a los trabajos proyectados, se prevé la readecuación total de la cocina, reparación de la instalación eléctrica, arreglo del sanitario accesible, cambio de cielorrasos en galerías y reparación de muros con humedad y fisuras. Estas mejoras apuntan a optimizar la seguridad, comodidad y continuidad de las actividades escolares en un entorno adecuado.