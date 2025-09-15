Este lunes vence la cuarta cuota del Impuesto Automotor en Entre Ríos
La Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) recordó a los contribuyentes que ya está disponible la agenda de vencimientos en su sitio web oficial (www.ater.gob.ar), lo que permite organizar los pagos con anticipación y evitar recargos. Las boletas se emiten únicamente en formato digital y se pueden descargar desde la misma página.
Fechas de vencimiento
La cuarta cuota del Impuesto Automotor 2025 vence esta semana:
- Último dígito verificador 0 a 4: lunes 15 de septiembre.
- Último dígito verificador 5 a 9: martes 16 de septiembre.
El tributo se abona en cinco cuotas anuales, sin recargo ni incremento. El monto total se mantiene igual, distribuido en más cuotas para facilitar el cumplimiento.
Destino de los fondos
De acuerdo con la Reforma Tributaria, un porcentaje del Impuesto Automotor —dependiendo de la valuación del vehículo— se asigna al Fondo de Desarrollo y Conservación Vial de la Provincia, destinado a obras de construcción, mantenimiento y mejoras de rutas y caminos. No se trata de un impuesto nuevo ni de un recargo adicional.
Boleta Digital obligatoria
Desde agosto, las boletas se emiten exclusivamente en formato digital, en el marco del proceso de modernización y digitalización de los servicios del Gobierno provincial. ATER reiteró la importancia de adherir a la Boleta Digital, trámite que se realiza de forma sencilla en la web oficial.
Opciones de pago
- Correo electrónico: quienes adhieren a Boleta Digital reciben la boleta en su casilla.
- Descarga online: disponible en www.ater.gob.ar o a través del Domicilio Fiscal Electrónico (DFE) con clave fiscal de ARCA.
- Pago presencial: presentando DNI, número de partida, dominio o CUIT en cualquier sucursal de Entre Ríos Servicios o Plus Pagos Servicios.
- Pago online: mediante PlusPagos.com, su aplicación o Home Banking (Red Link y Banelco).
- Pago con QR: desde el portal www.ater.gob.ar a través del Botón de Pago con cualquier billetera virtual.
- Débito automático: desde cuenta bancaria o tarjeta de crédito.
- Cajeros automáticos: habilitados en toda la provincia.
Canales de consulta
- Teléfono: 0810-888-2837 (lunes a viernes de 8 a 13).
- Correo: consultas@ater.gob.ar
- Web: www.ater.gob.ar
- Oficinas y receptorías: disponibles en todo el territorio provincial.