Maran Suites & Towers

Este lunes se acreditarán los fondos de las tarjetas sociales de Entre Ríos

Redacción | 26/01/2026 | Entre Ríos | No hay comentarios

La Secretaría de Gestión Social del Ministerio de Desarrollo Humano informó que este lunes 26 de enero se habilitarán los saldos de las tarjetas sociales, a partir de las 16 horas.

Desde la Dirección de Políticas Alimentarias precisaron que, a partir de ese horario, estarán acreditados los fondos mensuales correspondientes a la tarjeta provincial de Riesgo Social, junto con los complementos de Riesgo Nutricional, Celiaquía y Adultos Mayores.

De este modo, los beneficiarios podrán utilizar los montos disponibles para la compra de alimentos, en el marco de las políticas provinciales orientadas a garantizar el acceso a una alimentación adecuada para los sectores más vulnerables.

Tags:, , , , , ,

Add a Comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Desde Cuestión Entrerriana, te invitamos a formar parte de nuestra familia. Mandanos tus fotos y la información que quieras ver publicada.

¡Contactate!
X