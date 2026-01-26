Este lunes se acreditarán los fondos de las tarjetas sociales de Entre Ríos
Redacción | 26/01/2026 | Entre Ríos | No hay comentarios
La Secretaría de Gestión Social del Ministerio de Desarrollo Humano informó que este lunes 26 de enero se habilitarán los saldos de las tarjetas sociales, a partir de las 16 horas.
Desde la Dirección de Políticas Alimentarias precisaron que, a partir de ese horario, estarán acreditados los fondos mensuales correspondientes a la tarjeta provincial de Riesgo Social, junto con los complementos de Riesgo Nutricional, Celiaquía y Adultos Mayores.
De este modo, los beneficiarios podrán utilizar los montos disponibles para la compra de alimentos, en el marco de las políticas provinciales orientadas a garantizar el acceso a una alimentación adecuada para los sectores más vulnerables.