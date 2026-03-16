Este jueves, Mauricio Macri relanza al PRO para enfrentar a Javier Milei en 2027
El PRO intentará mostrar este jueves una foto de relanzamiento político de cara al armado nacional de 2027, en un encuentro que se realizará en Parque Norte desde las 10 de la mañana y que tendrá como figura central al expresidente Mauricio Macri.
“Es como un gran cumpleaños de Mauricio. Se pensó de esa manera. No está claro qué va a decir, pero vamos a escucharlo y a alinearnos para lo que viene”, es el mensaje coincidente de varios actores que estarán allí.
La convocatoria reunirá a dirigentes de todo el país -intendentes, legisladores y gobernadores-, y apuntará a transmitir una suerte de señal de reorganización interna después del cambio de escenario político que produjo la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada, hace ya más de dos años.
También después de un 2025 electoral en el que el PRO terminó fuertemente debilitado, perdiendo elecciones clave en diferentes distritos, pero, sobre todo resignando legisladores y escaños en el Congreso nacional y en las diferentes legislaturas.
Además, muchos dirigentes abandonaron el espacio y se reconvirtieron en dirigentes libertarios. Los casos más emblemáticos fueron los de Patricia Bullrich y Diego Valenzuela, pero la lista es mucho más larga e incluye a actuales funcionarios nacionales como Diego Santilli.
En la cumbre se espera amplia presencia de dirigentes del interior y también de la provincia de Buenos Aires, uno de los territorios donde el partido busca recuperar protagonismo. Hablará Macri, seguramente también María Eugenia Vidal, titular de la Fundación Pensar, y Fernando de Andreis, diputado nacional, hombre de máxima confianza del expresidente y secretario general del PRO.
El horario elegido generó algunas complicaciones logísticas para legisladores nacionales del PRO: varios diputados tienen reuniones de comisión en la Cámara Baja a la misma hora, por lo que algunos deberán dividir su agenda o llegar más tarde, ya sea al evento partidario, o a sus actividades legislativas.
Más allá de esos detalles, la reunión apunta a mostrar volumen político y una foto amplia del partido en todo el país. En ese marco, Macri volverá a insistir con una idea que viene transmitiendo en desde hace meses en público y en privado: que el PRO tenga un candidato propio para la elección presidencial de 2027 y vuelva a disputar el liderazgo de un espacio de centroderecha.
Además del propio Macri, ya comenzaron a mencionarse algunos nombres que podrían representar ese proyecto. Entre ellos aparecen María Eugenia Vidal, el gobernador de Chubut Ignacio Torres y el exintendente de Pinamar Martín Yeza.
En la estructura del PRO también ocupan un lugar relevante los otros dos gobernadores vinculados al espacio: el jefe de Gobierno porteño Jorge Macri y el mandatario de Entre Ríos Rogelio Frigerio. En el caso del alcalde de la Ciudad, su alineamiento con su primo se hizo más fuerte en los últimos años.
Pero tanto Frigerio, como Torres en Chubut, construyeron un perfil político con mayor autonomía, con vínculos transversales con dirigentes de otros espacios y con gobernadores de distintas fuerzas, incluida allí la relación con el propio Milei.
La reunión se realizará una semana después de la reaparición pública de Macri en la exposición agroindustrial Expoagro, donde el ex presidente volvió a mostrarse activo en la escena política y mantuvo encuentros con distintos dirigentes.
Uno de los encuentros más comentados fue el que compartió con el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, con quien mantiene un vínculo político cercano desde los tiempos de Juntos por el Cambio. El santafesino, más otros dirigentes del interior nucleados en Provincias Unidas, con quien Macri podría construir una alternativa federal, crítica del oficialismo y bien distante, a la vez, del kirchnerismo.
El posicionamiento más federal que busca armar Macri también explica el vínculo político que mantiene con la Casa Rosada. El expresidente coincide con Milei en el rumbo general de las políticas económicas y en la necesidad de avanzar con reformas estructurales para ordenar las cuentas públicas y estabilizar la economía. Desde lo legislativo, el apoyo del macrismo sigue vigente, en la mayor parte de los proyectos oficiales.
Sin embargo, en el entorno del líder del PRO señalan que existen diferencias con el estilo y las formas del mandatario libertario, especialmente en la confrontación permanente con sectores políticos e institucionales. Por esa razón, Macri busca sostener un apoyo crítico: acompañar las reformas económicas, pero mantener una postura independiente frente al Gobierno, tal como viene haciendo en los últimos años.
Otro de los factores que aparece en ese tablero político es el rol que podría jugar la vicepresidenta Victoria Villarruel en el futuro armado de un espacio opositor. La relación entre Macri y Villarruel ha tenido momentos de sintonía política, sobre todo en temas vinculados a seguridad y agenda institucional, aunque la vicepresidenta mantiene tensiones públicas con sectores del propio oficialismo, con quienes Macri tiene buen vínculo.