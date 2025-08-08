Este fin de semana, el Lago de Salto Grande será epicentro de música, gastronomía y deportes para toda la familia
El sábado 9 y domingo 10 de agosto, el Lago de Salto Grande ofrecerá dos jornadas repletas de propuestas para todos los gustos: música en vivo, gastronomía regional, actividades recreativas, deportes náuticos y ciclismo, todo en un entorno natural incomparable.
En Termas de Punta Viracho se desarrollará una nueva edición de Sabor Termal – Invierno 2025, evento organizado por Codesal, que reunirá shows artísticos y opciones gastronómicas con entrada libre y gratuita, desde las 12 hasta las 20 horas.
Cronograma de actividades de Sabor Termal
Sábado 9
- 12: Inicio de la feria
- 15: Travesía SUP (paddle surf)
- 16: Presentación de Orange Jazz y DJ Valentín Cartajena
- 17: Show en vivo de La Rocola
Domingo 10
- 12: Humberto Ruiz Moreno en vivo
- 14: Presentación de reyes y reinas de estudiantes de Concordia
- 14: Diego Tosi & Emiliano Vallejos, “Canciones de aquí y de allá”
- 15: Juegos para niños con inflables y kermesse
- 16: Ballet Renovando Sueños, show de folclore en vivo
- 17: Carnaval de invierno con batería y comparsa en vivo
Además, tres eventos deportivos se desarrollarán en distintos sectores del lago:
- Travesía SUP: El sábado 9, a partir de las 11:30, se largará esta travesía recreativa con un recorrido de 5 km desde la playa de Punta Viracho. Organizan: Cobra SUP (Concordia), Olona Paddle Surf (Paraná) e India Paddle Surf (Rosario).
- Grand Prix del Río Uruguay: El sábado 9 y domingo 10 en el Yacht Club Concordia. El sábado comienza a las 14 con la largada de la primera regata, seguida de la segunda y tercera. El domingo, a partir de las 10, se realizarán la cuarta, quinta y sexta regata.
- Capibike: En Termas del Ayuí, el domingo 10 se realizará una competencia de ciclismo para toda la familia. La largada de infantiles será a las 13:30, la de mujeres a las 14:30 y la de hombres a las 15:30. Organiza Ha¿uki Indumentaria.
La Corporación de Desarrollo de Salto Grande (Codesal), dependiente de la Secretaría General de la Gobernación de Entre Ríos, continúa promoviendo eventos que fortalecen el turismo, la cultura y el deporte en la región, fomentando el disfrute del entorno natural durante todo el año.