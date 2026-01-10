Este domingo, Franco Colapinto tendrá su primer contacto oficial con el A526 de Alpine
El piloto argentino Franco Colapinto tendrá este domingo 11 de enero su primer contacto oficial con la pista en 2026, cuando se suba por primera vez al Alpine A526, en el inicio de una temporada clave de su carrera en la Fórmula 1.
Con esta actividad, Colapinto comenzará su tercer año en la máxima categoría, nuevamente como compañero del francés Pierre Gasly, en una jornada destinada a tomar ritmo, ajustar sensaciones y avanzar en la puesta a punto de cara a un calendario que se presenta exigente.
Filming Day en Barcelona, sin tiempos oficiales
La prueba se llevará a cabo en el Circuito de Barcelona-Catalunya, bajo el formato de Filming Day establecido por la FIA, y se desarrollará a puertas cerradas. Este tipo de jornadas promocionales habilita a los equipos a girar hasta 100 kilómetros con neumáticos especiales de Pirelli y utilizando la ECU oficial, sin que los registros tengan validez deportiva ni se difundan datos de rendimiento.
El objetivo central es chequear el correcto funcionamiento del monoplaza y permitir que los pilotos se familiaricen con el auto antes del inicio formal de la pretemporada.
Shakedown adicional y auto con diseño provisorio
Además del Filming Day, Alpine realizará un shakedown complementario, una prueba técnica breve que no puede superar los 15 kilómetros. En esa salida, el A526 lucirá una decoración completamente negra, una estrategia habitual para ocultar detalles aerodinámicos y estéticos.
El diseño definitivo del monoplaza será presentado recién el 23 de enero, fecha que marcará el inicio oficial de la pretemporada para la escudería francesa y para el piloto argentino.
Un año decisivo para Alpine y Colapinto
Tras este primer ensayo, Colapinto continuará con los test privados de la Fórmula 1, que también se desarrollarán en Barcelona entre el 26 y el 30 de enero. Allí buscará sumar kilómetros, afianzarse dentro del equipo y reforzar su rol en un proyecto que apunta a recuperar competitividad.
Luego de una temporada 2025 muy por debajo de las expectativas, Alpine apuesta a dar un salto de rendimiento en 2026, y este arranque temprano en pista aparece como un paso clave en la construcción de un año que puede resultar determinante tanto para la escudería como para Franco Colapinto.