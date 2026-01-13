“Están estropeando mi imagen”, dijo la argentina que amenazó con un bate de béisbol a un automovilista en Punta del Este
La turista argentina que se volvió viral por bajarse de un auto en Punta del Este con un bate de béisbol en la mano para pelear con un conductor salió a defenderse nuevamente, pero esta vez a través de una entrevista en la que justificó su accionar y se quejó de que estaban “ensuciando su imagen”.
Su nombre es Andrea. Es instrumentadora quirúrgica en Buenos Aires y se encontraba veraneando en Uruguay unos días, según contó en una entrevista en Telefe, en la que pidió que su apellido no se difunda.
El episodio había ocurrido en la zona de Los Muergos y Calle 20, uno de los puntos más transitados de la ciudad esteña. Allí, la mujer circulaba a bordo de una camioneta SUV gris cuando, según se observa en las imágenes, se habría enfurecido porque otro conductor le tocaba insistentemente bocina.
La discusión escaló rápidamente. La mujer se bajó del vehículo, intercambió insultos con el hombre y luego regresó a la camioneta para buscar un bate de béisbol, con el que volvió a enfrentarlo. “Andá, forro. A mí no me vas a decir boluda”, se la escucha gritar, visiblemente alterada.
Al respecto, la mujer contó su punto de vista: “Ese día salí a las 19 al centro. Punta del Este está con mucha gente, estaba buscando para estacionar y hay una calle que de ambos lados estaba estacionada. Vi que una mujer se subió a su vehículo, yo puse las balizas y esperé a que esa persona salga para yo poder estacionar. Tenía los vidrios altos y de repente vi a una persona cuyo auto tiene patente uruguaya y me empezó a golpear el vidrio”, dijo.
“Me puteaba, me decía que si no avanzaba me iba a romper el auto. Era hora pico; estamos de vacaciones. Era mi primera salida porque había llegado el viernes. Ese día salí a tomar un poco de aire porque venía de dos días de lluvia y me encontré con esta persona que me empieza a golpear el vidrio y a amenazarme”, siguió Andrea con su relato.
“Bajé con el bate porque estaba sola y soy mujer. Él me empezó a filmar. En ese coche iban cuatro personas; yo me tuve que defender de alguna manera”, se justificó la mujer. “No sé qué fue a buscar al auto (el otro conductor), si un teléfono o un arma”, agregó.
Cuando respondió por qué iba con un bate de beisbol, la mujer explicó: “Fui secuestrada en 2010 y tengo ataques de pánico; vivo en Buenos Aires y tengo vidrios blindados. No me siento segura. Gracias a Dios no lo tengo que usar nunca, pero algo tengo que tener para defenderme”, se justificó.
La escena de ese día tuvo incluso un costado tan desconcertante como viral: en medio de la discusión, la conductora realizó un breve bailecito frente al otro vehículo mientras continuaba con los insultos. “Mirá cómo tiemblo. Andá a hacerte una cirugía en la cara”, lanzó, siempre ante las cámaras de celulares que registraban el momento.
La viralización de las últimas horas tomó a la instrumentadora por sorpresa. Y fue por ese motivo que decidió salir a aclarar lo que ocurrió. “Mucha gente me conoce acá; me llamó mucha gente de Buenos Aires. Yo no hice una denuncia, no me imaginé que iban a subir el video, dicen cualquier cosa de mí. Tengo casi 60 años, yo no molesto a nadie, vengo a veranear, ni voy a la playa a la tarde. Están estropeando mi imagen”, contó.
El Audi Q7 que manejaba la instrumentadora tiene un tendal de multas en Argentina. Según pudo verificar Clarín, son más de once millones de pesos. En Ciudad de Buenos Aires acumula 37 infracciones, que incluyen maniobras peligrosas, exceso de velocidad hasta un 30 por ciento arriba de la máxima o estacionamiento en lugares prohibidos. En Provincia de Buenos Aires acumula otras quince más, en su mayoría por exceso de velocidad.