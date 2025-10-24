“Estamos haciendo el mejor Gobierno de la historia…”: Desde la llegada de Milei en Entre Ríos se cerraron casi 700 empresas y se perdieron 10.000 puestos de trabajo
Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) revela un marcado deterioro del empleo formal y del tejido empresarial en la provincia de Entre Ríos durante los primeros veinte meses de la gestión del presidente Javier Milei. Los sectores más afectados fueron el comercio con 161 empleadores menos y la construcción que perdió el 36,2 % de sus trabajadores.
Según los datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), entre noviembre de 2023 y julio de 2025 la provincia registró una pérdida neta de 658 empleadores, lo que representa una contracción del 3,8% en la cantidad de empresas.
Mientras…
“Somos el mejor gobierno de la historia”, exclamó anoche Javier Milei cerrando la campaña de La Libertad Avanza en Rosario
Y pese al desempleo remarcado en ‘su era’, reafirmó: “no aflojen, vamos por el buen camino”.
O se jactó de: “si hay algo caracteriza a este Gobierno es haber hecho posible lo que todos decían que era imposible”.
Las urnas hablarán el domingo 26…