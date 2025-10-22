“Estamos bien…”: Las familias argentinas ya deben más del 130% de su salario mensual a bancos y billeteras virtuales
La deuda con bancos y billeteras virtuales se volvió una carga cada vez más pesada para las economías familiares argentinas. Según datos del Banco Central (BCRA), un hogar promedio debe a entidades bancarias y no bancarias un monto equivalente al 130% de su salario mensual. Desde las entidades financieras advierten que la situación más crítica se concentra en los consumos con tarjeta de crédito.
Se trata del nivel más alto desde la pandemia, cuando el endeudamiento por tarjetas y créditos alcanzó cifras similares, aunque todavía por debajo del pico de diciembre de 2018, cuando llegó al 160% de los ingresos del hogar. Los datos fueron elaborados por la consultora EcoGo en base al reporte de Estabilidad Financiera del BCRA.
Con información hasta agosto, EcoGo detectó un aumento real del 4,1% (por encima de la inflación) en el financiamiento otorgado por proveedores no financieros de crédito, que incluyen desde cooperativas y supermercados con tarjetas propias hasta entidades que ofrecen préstamos para consumo. En el último año, el crédito a las familias por esta vía creció 77%.
El incremento de las tasas de interés —con préstamos personales que hoy tienen un costo financiero total superior al 84% anual— y el estancamiento de los salarios explican el mayor peso del endeudamiento. “La mora está subiendo, sobre todo en los últimos tres meses, aunque desde niveles bajos”, señalaron desde un banco de primera línea.
Según el Informe sobre Bancos publicado por el BCRA, el 6,6% de los créditos a familias presenta atrasos en los pagos. El Central considera que existe irregularidad cuando hay 90 días de demora en créditos al consumo o retrasos en el pago del mínimo del resumen de tarjeta.
El informe de Estabilidad Financiera amplía la mirada e incluye a otras entidades. De acuerdo con EcoGo, el 16,5% del crédito no bancario se encuentra en morosidad, lo que representa un aumento de 9 puntos porcentuales respecto a noviembre del año pasado, cuando había tocado su nivel más bajo. “El 70% de las entidades registró un alza en los casos de irregularidad”, indicó la consultora.
“La mora creció más en el segmento de tarjetas de crédito. En créditos personales o hipotecarios, la gente sigue pagando con normalidad”, afirmaron desde otro banco comercial líder. “Con tasas tan altas hay que mirar dos veces cómo viene el cliente; no por ser restrictivos, sino para asegurar que pueda pagar. Con este nivel de tasas llega gente endeudada hasta el cuello”, graficaron desde una entidad privada.
En conjunto, la información del BCRA y del Indec procesada por EcoGo muestra que, entre créditos bancarios y no bancarios, las familias argentinas están endeudadas por un monto equivalente a 1,3 veces su ingreso mensual. En otras palabras, ni siquiera destinando el salario completo alcanzarían a cancelar su pasivo.
De ese total, la mayor parte (alrededor de un sueldo entero) corresponde al sistema bancario tradicional, que incluye créditos personales, hipotecarios y tarjetas de crédito. El 30% restante pertenece al sector no bancario, que en este caso marca un récord histórico, superando incluso el máximo de diciembre de 2018.
La consultora dirigida por Marina Dal Poggetto realizó además un análisis específico sobre trabajadores informales y cuentapropistas, quienes tienen menor acceso al sistema financiero formal. En ese grupo, las deudas no bancarias representan el 135% de sus ingresos mensuales, reflejando una situación aún más crítica.