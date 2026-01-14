Estafa millonaria deja a la comparsa Emperatriz al borde del Carnaval 2026
La Batería TNT de la Comparsa Emperatriz denunció públicamente haber sido víctima de una estafa millonaria vinculada a la compra de instrumentos musicales, una operación clave para reforzar la formación de cara al Carnaval 2026. Según expusieron desde la propia comparsa a través de redes sociales, la maniobra se dio en el marco de una supuesta importación que nunca se concretó.
El director de la batería, Matías Ojeda, explicó que el conflicto se originó a comienzos de año, cuando se inició la planificación del próximo carnaval. “Tomamos la determinación de aumentar el número de integrantes, lo que implica mayores gastos en trajes, materiales y también en instrumentos”, señaló.
De acuerdo a su relato, la compra se realizó en el mes de agosto mediante un intermediario radicado en la provincia de Misiones, quien solía gestionar este tipo de operaciones con fábricas de Río de Janeiro, Brasil. “Se le transfirió el dinero y con el paso del tiempo comenzaron a aparecer excusas. Hasta que el sábado me llama y me dice que no están ni los instrumentos ni el dinero, y que tampoco puede hacerse cargo porque es una compra muy grande”, detalló Ojeda.
La situación genera una profunda preocupación debido a la inminencia del carnaval. “Estamos en un momento crítico: faltan once días para el inicio y no contamos con los instrumentos necesarios para los ritmistas que se incorporaron este año. Estamos evaluando cómo resolver esta urgencia”, expresó.
Ojeda fue contundente al remarcar que no es posible afrontar nuevamente el gasto. “Económicamente nos resulta imposible volver a comprar los instrumentos que faltan. Por eso apelamos a la solidaridad de la comunidad carnavalera, de la familia emperadora y de los concordienses en general”, sostuvo.
El crecimiento de la batería terminó de agravar el escenario. “El último carnaval salimos con alrededor de 160 personas y hoy somos 190 integrantes. Eso significa que nos faltan 30 instrumentos”, explicó. Ante este panorama, la comparsa lanzó una campaña solidaria en redes sociales, solicitando colaboración económica o, al menos, difusión del caso para visibilizar la situación.