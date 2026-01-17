Estados Unidos reveló que tomó contacto con Diosdado Cabello antes de la captura de Maduro en Venezuela
Diosdado Cabello Rondón, número dos del régimen chavista, ala dura dentro de la tiranía, el hombre más temido de la dictadura, y en lo formal ministro del Poder Popular de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, tuvo contacto con el Gobierno de EE.UU. antes de la captura de Nicolás Maduro. Así lo aseguran desde el entorno de Donald Trump.
Este sábado, la agencia Reuters publicó la información de las conversaciones de Cabello con EE.UU. antes de la incursión “Resolución Absoluta”.
“Funcionarios del Gobierno de Trump habían mantenido conversaciones con el ministro del Interior de línea dura de Venezuela, Diosdado Cabello, meses antes de la operación estadounidense para capturar al presidente Nicolás Maduro, y han estado en comunicación con él desde entonces”, publicó Reuters.
Cabello no ha ocultado profundas diferencias con el régimen de Cuba. Esa posición ya había sido un primer puente de diálogo con Estados Unidos. Ahora, estas fuentes dicen que se acordó que Cabello no utilizara los servicios de seguridad ni a militantes simpatizantes del partido gobernante bajo su supervisión para atacar a la oposición.
Ese aparato de seguridad, que incluye los servicios de inteligencia, la policía y las fuerzas armadas, permanece prácticamente intacto tras la redada estadounidense del 3 de enero.
Cabello aparece mencionado en la misma acusación formal de narcotráfico presentada por Estados Unidos que la administración Trump utilizó como justificación para arrestar a Maduro, pero no fue detenido en el operativo. Se lo ha señalado incluso como jefe del brumoso Cartel de los Soles.
Estados Unidos también ha estado en contacto con Cabello desde la salida de Maduro, según cuatro de las fuentes citadas por la agencia británica.
Si bien Estados Unidos ha considerado a la líder chavista como el eje central de la estrategia para la Venezuela post-Maduro, se cree ampliamente que Cabello tiene el poder para mantener esos planes en marcha o frustrarlos. El ministro venezolano ha estado en contacto con la administración Trump tanto directamente como a través de intermediarios, según estas fuentes.
A los funcionarios estadounidenses les preocupa que Cabello, dado su historial de represión y rivalidad con Rodríguez, pueda jugar un papel clave. Rodríguez ha estado trabajando para consolidar su propio poder, colocando a leales en puestos clave para protegerse de amenazas internas mientras cumple con las demandas de Estados Unidos de impulsar la producción petrolera, según han demostrado entrevistas de Reuters con fuentes en Venezuela.