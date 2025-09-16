Estados Unidos retiró la certificación a Colombia como aliado en la lucha contra las drogas
Mientras refuerza su operativo en el Caribe, con el ataque a otra embarcación con presuntos “narcoterroristas”, Estados Unidos también dio un paso contundente contra Colombia, al retirarle la certificación de aliado en la lucha contra las drogas, una decisión que refleja el estancamiento diplomático entre ambos países. Colombia es el mayor productor mundial de cocaína.
La certificación es una evaluación anual que desde 1986 realiza Washington sobre los esfuerzos antinarcóticos de varios países productores y distribuidores a cambio de recursos. Para Colombia, representa unos 380 millones de dólares anuales.
“Los Estados Unidos nos descertifica después de decenas de muertos, de policías, de soldados y de gente común tratando de impedir que llegue la cocaína”, reaccionó el presidente Gustavo Petro desde Bogotá.
Colombia se suma a países como Afganistán, Bolivia, Birmania y Venezuela, que según el comunicado oficial, han “fallado de manera demostrable durante los últimos 12 meses en cumplir sus obligaciones bajo los acuerdos internacionales de lucha contra el narcotráfico y en tomar las medidas requeridas” según la legislación estadounidense.
Es la primera vez desde 1996 que Washington descertifica a Colombia. Los otros países llevan años siendo señalados por gobiernos tanto demócratas como republicanos.
Argumentos de Estados Unidos
Según el comunicado firmado por el expresidente Donald Trump, “el cultivo de coca y la producción de cocaína han alcanzado niveles récord bajo la presidencia de Gustavo Petro, y sus intentos fallidos de buscar acuerdos con grupos narcoterroristas solo han exacerbado la crisis”.
“El incumplimiento de Colombia de sus obligaciones de control de drogas durante el último año recae únicamente en su liderazgo político”, agrega el texto, que también menciona que se considerará revertir la medida si el gobierno de Petro adopta políticas “más agresivas”.
El secretario de Estado Marco Rubio calificó la situación como un desaire: “Colombia ha sido un gran socio a lo largo de la historia. Lamentablemente, ahora tienen un presidente que, además de ser errático, no ha sido un buen aliado para enfrentar a los carteles de la droga”.
Rubio agregó que, si dependiera del ejército y la policía, Colombia podría mantener la cooperación, y expresó su esperanza de que el país pueda recuperar la certificación en el futuro.
Repercusiones para el gobierno de Petro
La descertificación llega mientras Colombia enfrenta a carteles como el Clan del Golfo, guerrillas vinculadas al tráfico como el ELN, y disidencias de las FARC.
Desde inicios de 2025, Bogotá ha decomisado 700 toneladas de cocaína y destruido 4.570 laboratorios clandestinos, según el Ministerio de Defensa.
La medida de Estados Unidos no implica la cancelación total de la ayuda, pero abre la puerta a restricciones. Parte de la cooperación militar incluye la entrega y mantenimiento de helicópteros Blackhawk, esenciales en la lucha antinarcóticos.
“Se acaba la dependencia de las fuerzas militares colombianas de Estados Unidos. Al Ejército de Colombia le va mejor si compra sus propias armas”, señaló Petro.
Fuentes oficiales recuerdan además que Colombia ya había sufrido un recorte de fondos de la agencia USAID, decidido por Trump al inicio de su mandato.
Contexto histórico
Colombia fue descertificada por primera vez en 1996, durante la presidencia de Ernesto Samper, en medio de un escándalo por la supuesta financiación de su campaña por parte del Cartel de Cali, nunca comprobada.
Entre 2000 y 2018, Estados Unidos entregó a Colombia más de 10.000 millones de dólares para fines militares, sociales y de erradicación de narcocultivos. Washington sigue siendo el principal socio comercial y militar de Bogotá.
Desde que asumió en 2022, Petro ha impulsado un cambio de enfoque en la guerra contra las drogas, suspendiendo la erradicación forzada de hoja de coca y promoviendo políticas distintas.
Actualmente, Colombia registra unas 253.000 hectáreas de cultivos de coca y produce al menos 2.600 toneladas de cocaína anuales, según el último informe de la ONU de 2023.
Las relaciones diplomáticas entre Trump y Petro son tensas, en parte debido a las críticas del mandatario colombiano a la política estadounidense de deportación de migrantes.