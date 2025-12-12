Estados Unidos levanta las sanciones contra Alexandre de Moraes en pleno acercamiento entre Trump y Lula
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos levantó este viernes las sanciones contra el juez de la Corte Suprema de Brasil Alexandre de Moraes, relator del juicio por el intento de golpe de Estado del expresidente Jair Bolsonaro, aliado político del presidente Donald Trump.
De Moraes había sido incorporado en julio a la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) bajo la Ley Magnitsky, que sanciona a funcionarios acusados de violaciones graves de derechos humanos o corrupción a gran escala. En ese momento, Washington lo había acusado de “autorizar detenciones arbitrarias” y de “suprimir la libertad de expresión”, según expresó el secretario del Tesoro, Scott Bessent.
Como parte de aquellas sanciones, la administración Trump revocó la visa del magistrado e impuso aranceles del 50% a Brasil, en medio de la disputa con el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva por el juicio a Bolsonaro.
Sin embargo, este viernes el Tesoro retiró a De Moraes de la lista Magnitsky, medida que también benefició a su esposa, Vivianne Barci, y al estudio jurídico Lex, del que ella es socia.
El hijo del expresidente, Eduardo Bolsonaro, lamentó públicamente la decisión y agradeció el apoyo previo de Trump: “Recibimos con pesar la noticia… seguiremos trabajando para encontrar un camino que permita la liberación de nuestro país”, expresó en un comunicado difundido en X.
El levantamiento de sanciones se produce en un momento de acercamiento entre Trump y Lula, quienes mantuvieron a comienzos de diciembre una conversación telefónica de 40 minutos centrada en la lucha contra el crimen organizado y en las negociaciones comerciales por los aranceles del 40% que Estados Unidos aplica sobre parte de los productos brasileños.
Mientras tanto, Bolsonaro cumple una condena a 27 años por el intento de golpe y permanece detenido en la Superintendencia de la Policía Federal en Brasilia, tras haber intentado manipular su tobillera electrónica. De Moraes deberá resolver en los próximos días si autoriza su salida temporal para someterse a cirugías relacionadas con un cuadro de hipo crónico y una hernia inguinal.
En paralelo, Lula se posiciona como mediador regional, tras mantener en las últimas semanas comunicaciones tanto con Trump como con el mandatario venezolano Nicolás Maduro, en medio de las tensiones en el Caribe y los movimientos diplomáticos por la paz en América Latina.