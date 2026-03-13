Estados Unidos incluye a la Argentina en una investigación comercial por presuntas malas prácticas comerciales laborales
Pese a la buena relación entre Javier Milei y Donald Trump, y pese al acuerdo comercial bilateral que firmaron ambos y que lleva a la Argentina a cambiar una enorme normativa local, el país fue incluido en una extensa lista de economías a ser investigadas por Washington por presuntas malas prácticas comerciales laborales que afectan a los Estados Unidos.
Argentina está en la lista por orden alfabético, después de Angola y Argelia. Y antes de Australia y Bahamas. Pero también están Brasil, Canadá, China, Colombia, India y algunos aliados de los Estados Unidos bajo investigación, como Israel y El Salvador. Están México y Nicaragua. Pero, por ejemplo, no está Irán.
La decisión, que se da también en el contexto de guerra comercial de Estados Unidos con China y el fallo en contra de la Corte Suprema norteamericana por la suba de aranceles, fue tomada este jueves por la oficina del Representante de Comercio de los Estados Unidos, que dirige Jamieson Greer. Según la página del USTR, son 60 economías bajo investigación.
En un comunicado, ese organismo sostuvo que: “Las investigaciones determinarán si los actos, las políticas y las prácticas de cada una de estas economías relacionados con la falta de imponer y hacer cumplir efectivamente una prohibición de la importación de bienes producidos con trabajo forzado son irrazonables o discriminatorios y cargan o restringen el comercio de los Estados Unidos”.
“Estas investigaciones determinarán si los gobiernos extranjeros han tomado medidas suficientes para prohibir la importación de bienes producidos con trabajo forzado y cómo la falta de erradicación de estas prácticas aborrecibles afecta a los trabajadores y empresas estadounidenses”.