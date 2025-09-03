Estados Unidos frenó el acuerdo del Programa Visa Waiver con Argentina y dejó en suspenso la medida anunciada por Milei
El Departamento de Seguridad Interior (DHS) de Estados Unidos habría suspendido el acuerdo firmado con el gobierno de Javier Milei para incluir a la Argentina en el Programa Visa Waiver, que permitiría a los ciudadanos argentinos ingresar a ese país sin visa por hasta 90 días.
La noticia fue revelada por el influyente portal político Axios, que calificó la situación de “embarazosa” ya que una delegación argentina viajó a Washington para rubricar el acuerdo, pero nunca fue informada de que la iniciativa había quedado en pausa.
Según Axios, la medida se trabó por una disputa interna en la administración de Donald Trump entre el secretario de Estado, Marco Rubio, y la titular del DHS, Kristi Noem, quien en julio había visitado Buenos Aires y anunciado el entendimiento junto a Milei y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. El conflicto escaló cuando Rubio recordó mediante un memorandum, elaborado con la jefa de Gabinete Susie Wiles, que este tipo de convenios requieren autorización previa.
Como parte del entendimiento, Argentina se había comprometido a dejar de utilizar software chino en Aduanas, reemplazándolo por proveedores estadounidenses. Sin embargo, Rubio habría sumado reparos vinculados a los recientes escándalos de presunta corrupción que afectan al gobierno libertario.
El resultado fue un acuerdo temporalmente congelado, situación de la que no fue notificada la delegación argentina encabezada por Juan Pazo, titular de ARCA. El funcionario viajó hasta Miami con destino a Washington, pero allí le comunicaron que el acuerdo “faltaba de una firma” y que existían dudas tras la difusión de audios comprometedores en Buenos Aires. Tras esperar dos días sin novedades, la comitiva regresó al país.
En declaraciones a Axios, un funcionario del DHS sostuvo: “No hay ninguna firma pendiente en materia de acuerdos waiver con Argentina. Esperamos seguir colaborando con ellos en el futuro”.
El memorándum de entendimiento había sido rubricado el 28 de julio, durante la visita oficial de Noem a Argentina, donde aseguró que el proceso de incorporación al programa demoraría “no menos de un año”.
Mientras tanto, el gobierno de Trump avanza en la dirección contraria, con nuevas medidas que restringen la permanencia de estudiantes y periodistas extranjeros en Estados Unidos. Los primeros tendrían un límite de cuatro años, mientras que los segundos verían reducida su estadía a 240 días, con posibilidad de extensión.
El DHS justificó la medida señalando que algunos extranjeros utilizaban el estatus de estudiante para permanecer de forma indefinida en el país. “Durante mucho tiempo, gobiernos anteriores han permitido que estudiantes extranjeros y otros titulares de visas permanezcan prácticamente de manera indefinida, planteando riesgos de seguridad, costando cantidades incalculables de dólares a los contribuyentes y perjudicando a los estadounidenses”, sostuvo en un comunicado.