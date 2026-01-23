Estados Unidos en alerta por la llegada de una tormenta de nieve “catastrófica”
Al menos 172 millones de personas se encuentran bajo alerta desde este viernes por una tormenta potencialmente catastrófica que se puede extender 3.200 kilómetros entre Arizona y Nuevo México hasta el sur de Maine, en el este y noreste de Estados Unidos, con temperaturas que podrían llegar a los 30 grados bajo cero.
El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos aseguró que se esperan “fuertes nevadas generalizadas, aguanieve y lluvia helada” en el este y nordeste del país a partir de esta jornada y durante el fin de semana, reportó la cadena NBC.
Las aerolíneas continúan cancelando vuelos previstos para este sábado ante la previsión de la fuerte tormenta invernal. Según FlightAware, hasta el momento se han suspendido más de 1.500 operaciones aéreas.
Al menos una docena de estados ya están declarando emergencias ante el amenazante pronóstico de hielo, nieve y aguanieve. Entre ellos se encuentran Alabama, Arkansas, Georgia, Luisiana, Maryland, Misisipi, Misuri, Nueva York, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Tennessee, Texas y Virginia.
La tormenta se formará este viernes en las llanuras, y durante la noche se producirán fuertes nevadas y hielo en Kansas, Oklahoma y el norte de Texas. Una enorme franja de hielo y nieve se extenderá desde el Panhandle de Texas hasta el este de Virginia y Carolina del Norte el sábado, de acuerdo a los reportes.
El domingo, las tormentas de hielo continuarán en las Carolinas y el Atlántico Medio, mientras fuertes nevadas afectarán el Medio Oeste, el Noreste y Nueva Inglaterra. Las fuertes nevadas terminarán en las ciudades al sur de Nueva York el lunes, pero en Nueva Inglaterra continuarán hasta las horas de la tarde.
La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, declaró el estado de emergencia y advirtió que la tormenta del fin de semana podría traer “una combinación muy peligrosa de fuertes nevadas y temperaturas extremadamente frías”.
La alcaldesa de Washington DC, Muriel Bowser, consideró al temporal entrante como “la nevada más grande que hemos visto en mucho tiempo” y señaló que se espera que el área reciba al menos 9 pulgadas de nieve.
Su homólogo de Chicago, Brandon Johnson, instó a los residentes a mantener a sus mascotas dentro de casa y a vigilar a sus vecinos vulnerables, además de ordenar el cierre de las escuelas públicas.