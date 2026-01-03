Estados Unidos capturó a Maduro para someterlo a juicio
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que fuerzas estadounidenses llevaron adelante un ataque aéreo a gran escala en Venezuela y aseguró que el mandatario Nicolás Maduro fue capturado y trasladado en avión fuera del país, junto a su esposa, Cilia Flores.
“Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito una operación a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien fue capturado y trasladado fuera del país junto con su esposa”, escribió Trump en su cuenta de la red social Truth. Además, anunció que brindará una conferencia de prensa a las 11 (hora local) para ampliar detalles sobre el operativo, que —según indicó— se realizó “en colaboración con fuerzas del orden estadounidenses”.
En paralelo, el secretario de Estado, Marco Rubio, sostuvo que Maduro deberá enfrentar a la Justicia estadounidense y que no están previstas nuevas acciones militares en territorio venezolano. Esa versión fue ratificada por el senador republicano Mike Lee, quien señaló que Rubio le confirmó que la operación militar tuvo como objetivo proteger al personal que ejecutaba la orden de arresto.
Desde Caracas, la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó desconocer el paradero de Maduro y de su esposa, y exigió una “prueba de vida” de ambos, en medio de la creciente incertidumbre política.
Trump había autorizado la ofensiva días atrás, luego de meses de incremento de la presencia militar estadounidense frente a las costas venezolanas y reiteradas advertencias al gobierno chavista. “Fue una operación brillante, con mucha planificación y personal militar altamente capacitado”, señaló el mandatario en declaraciones al The New York Times, realizadas desde Mar-a-Lago.
Durante la madrugada, se registraron fuertes explosiones en Caracas, acompañadas por el sobrevuelo de aviones a baja altura. Los ataques alcanzaron zonas estratégicas cercanas a instalaciones militares, entre ellas Fuerte Tiuna y la base aérea de La Carlota, generando pánico e incertidumbre entre la población. La televisión estatal venezolana mantuvo su programación habitual durante las primeras horas del operativo.
Horas más tarde, el gobierno venezolano denunció formalmente una “gravísima agresión militar” por parte de Estados Unidos contra objetivos civiles y militares en los estados de Miranda, Aragua y La Guaira, además de la capital.
La ofensiva se enmarca en una escalada que Trump venía anticipando desde noviembre, cuando advirtió sobre la posibilidad de acciones militares contra el régimen chavista, al que acusa de liderar redes de narcotráfico. En ese contexto, Estados Unidos incrementó su presencia naval en el Mar Caribe, incautó petroleros vinculados al gobierno venezolano y reforzó su presión internacional.
Según el mandatario estadounidense, el objetivo central de estas acciones es frenar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, lo que —a su entender— configura un conflicto armado contra los cárteles narcos, en el cual también involucra directamente al gobierno de Nicolás Maduro.