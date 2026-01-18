Estados Unidos anunció que abatió a un jefe de Al Qaeda en un ataque en Siria
Estados Unidos informó este sábado que mató a un “jefe afiliado a Al Qaeda” durante un ataque llevado a cabo en el noroeste de Siria, como represalia por una agresión ocurrida en diciembre que provocó la muerte de tres ciudadanos estadounidenses.
Según detalló el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), el objetivo de la ofensiva fue Bilal Hasan al-Jasim, a quien describió como “un líder terrorista experimentado” que había planificado atentados y mantenía vínculos directos con el atacante del grupo Estado Islámico (EI) que el mes pasado atacó a personal estadounidense.
El organismo militar precisó que Al-Jasim estaba afiliado a Al Qaeda, aunque no brindó detalles sobre la naturaleza de su relación con el EI -también conocido como ISIS- ni sobre su conexión específica con el atentado perpetrado en la zona de Palmira.
La ofensiva se produjo apenas una semana después de ataques “a gran escala” realizados por fuerzas estadounidenses y aliadas contra posiciones del Estado Islámico en Siria. Aquellas operaciones también respondieron a la agresión del 13 de diciembre, en la que murieron dos militares estadounidenses y un traductor.