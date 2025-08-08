Esta noche habrá cadena nacional: Milei arremeterá contra el Congreso y justificará los recortes
A dos días del duro traspié legislativo que enfrentó el Gobierno nacional en el Congreso, el presidente Javier Milei hablará esta noche en cadena nacional desde la Casa Rosada para reafirmar el rumbo económico y político de su administración. La emisión será a las 21 horas desde el Salón Blanco, según confirmó el vocero presidencial Manuel Adorni.
El eje del discurso será la defensa del ajuste fiscal, los vetos presidenciales a leyes aprobadas por el Congreso, y el rechazo que sufrió el oficialismo respecto a los decretos de necesidad y urgencia (DNU) con los que buscaba avanzar en la desregulación del Estado.
“No voy a hablar ahora de los vetos ni de lo que ocurrió en el Congreso porque a las 9 de la noche va a haber una cadena nacional”, anticipó Adorni en su habitual conferencia de prensa.
Este lunes, el Gobierno formalizó el veto al aumento de las jubilaciones y a la emergencia en discapacidad, ambas iniciativas aprobadas por el Congreso. Desde el Ejecutivo también dejaron en claro que aplicarán la misma decisión si se convierten en ley en el Senado los proyectos sobre financiamiento universitario y emergencia pediátrica.
Además de estas medidas, Milei pondría el foco esta noche en la respuesta oficial al rechazo legislativo de los decretos que otorgaban facultades delegadas al Ejecutivo para avanzar con reformas en organismos estatales.
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se refirió esta mañana al tema y cuestionó con dureza a la oposición: “Es medio ridícula la situación… Si te delegan y después te rechazan cuando utilizás la delegación, es como una cosa medio ilógica”, lanzó.
En diálogo con Radio Rivadavia, Francos destacó que muchas de las reformas ya están en marcha, y puso como ejemplo la reestructuración del INTA y el INTI. “No cuestionamos la función del INTA, pero sí la burocracia administrativa que tenía: 3.000 vehículos para 6.000 empleados”, ejemplificó.
También insistió en que “el ajuste que estamos haciendo permite terminar con la inflación, y eso es lo que el kirchnerismo no tolera”. En esa línea, defendió la gestión de Federico Sturzenegger desde el Ministerio de Desregulación y relativizó el impacto de un eventual rechazo del Senado a los DNU: “Eso va a tener algún impacto, pero no demasiado, porque las modificaciones ya se hicieron”, afirmó.
Cruce a Mondino por el caso $Libra
Adorni también abordó el ruido político generado por las declaraciones de la excanciller Diana Mondino en la cadena internacional Al Jazeera, donde al referirse al caso $Libra, que salpica al presidente, afirmó que Milei “o es poco inteligente o es una especie de corrupto”.
“Es una cuestión de segundo orden. Hay declaraciones que hablan más de la persona que del Presidente”, sostuvo el vocero, que además insinuó que Mondino no estaba preparada para la entrevista o que tuvo un mal día. “Hizo un comentario totalmente desafortunado sobre alguien que le dio la posibilidad de representar al país”, remató.
Más de 110.000 pensiones por discapacidad fueron dadas de baja
En otro tramo de su exposición, Adorni confirmó que el Gobierno ya dio de baja más de 110.000 pensiones por discapacidad, como parte de la auditoría que lleva adelante la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
“El organismo ya suspendió 110.522 pensiones mal otorgadas, se dieron de baja 8.107 correspondientes a personas fallecidas y otras 10.038 que fueron renunciadas voluntariamente”, detalló.
El portavoz reveló que se detectaron múltiples casos de fraude, como presentaciones con la misma radiografía, ecocardiograma o medición de presión en diferentes solicitudes. “Una radiografía de hombro fue usada en 150 expedientes distintos durante la gestión pasada”, denunció.
Finalmente, Adorni estimó que el desvío de fondos por estas maniobras rondaría los 1.000 millones de dólares anuales, y lo calificó como “una actividad fraudulenta a gran escala”.