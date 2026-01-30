Espionaje en la Gobernación entrerriana: las cámaras halladas eran de la gestión anterior y estaban inactivas
La investigación judicial iniciada tras el hallazgo de cámaras ocultas en despachos oficiales permitió determinar que los dispositivos correspondían a instalaciones realizadas durante la gestión anterior y se encontraban inactivos, descartándose así la posibilidad de un hecho de espionaje.
“Quedó claro que se trata de aquellas cámaras y que no estaban operativas”, señaló una fuente de Tribunales, confirmando lo anticipado por este medio luego de la denuncia pública del gobierno provincial.
El proceso de pesquisa, iniciado el miércoles 21 de enero, incorporó al expediente la entrevista al ex secretario General de la Gobernación, Edgardo Kueider, realizada en 2019 tras una denuncia por presunta extorsión. Kueider, quien actualmente cumple prisión domiciliaria en Paraguay por contrabando, había recibido en su correo imágenes producto de un hackeo a las cámaras que él mismo instaló en los principales despachos de la Casa Gris.
Aunque esa causa terminó archivada, los detalles proporcionados por Kueider fueron clave para esclarecer el origen de los dispositivos encontrados la semana pasada. “En la entrevista, Kueider da detalles de los dispositivos que instaló y explica que retiró el router y el DVR”, precisaron desde Tribunales. Los dispositivos encontrados corresponden a tres grabadores de audio y video ocultos dentro de sensores de movimiento.
Durante la investigación se recibieron testimonios de técnicos y del personal que descubrió los dispositivos, además de varios funcionarios. “En una de esas entrevistas quedó confirmado que las cámaras son las mismas que mencionó Kueider en su denuncia”, agregaron desde Tribunales.
Respecto a un cable específico, cuya función estaba en duda, las revisiones determinaron que era para abastecer un router que ya no está, ubicado en una repisa en medio de un pasillo.
Aún restan algunas entrevistas, entre ellas la del coordinador de Gabinete del gobierno provincial, José Luis Patiño, quien ocupa la oficina donde se encontraba el rack con los cables de la cámara hallada.
En el plano político, el hallazgo podría generar nuevos debates. El secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello, pidió públicamente al ex gobernador y actual senador Gustavo Bordet (PJ-Entre Ríos) que aclare si ordenó la colocación de cámaras.
“Creo que tanto el exsecretario general como el exgobernador deberían explicar si olvidaron o intencionalmente no informaron que dejaban cámaras ocultas en la Gobernación”, expresó Colello en una entrevista con Clarín. Para el funcionario, que las cámaras fueran de la gestión anterior es “doblemente grave”, porque si Bordet y Kueider conocían su existencia, deberían haberlo informado”.
Un miembro del gabinete consultado agregó que “si los dispositivos estaban instalados desde la gestión pasada y el ex gobernador no lo comunicó durante la transición, es algo gravísimo”. También recordó que si se trata de las cámaras de Kueider, “él mismo fue víctima de hackeo y filmaciones con esos dispositivos”. Finalmente, destacó que “si Bordet no estaba al tanto, también es muy grave” y confirmó que en la Casa Gris siguen de cerca la investigación judicial.
Fuente: Análisis Digital